Минздрав намерен закрывать детские лагеря при выявлении нарушений санитарных норм

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения намерено закрывать лагеря при выявлении в них нарушений санитарных норм. Данная инициатива внесена в законопроект, который находится в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если касается лагерей, практически 80% лагерей относятся к малому бизнесу. С 2020 года на проверки малого бизнеса введен мораторий. Соответственно лагеря с 2020 года в плановом порядке не проверялись. Они проверяются только внепланово. Основанием для внеплановой проверки является конкретный факт угрозы жизни и здоровью гражданина. Только в этом случае прокуратура дает возможность проводить внеплановые проверки. Что сделано нами? Сейчас в Мажилисе находится законопроект, согласно которому мы вводим новую форму контроля. Это проверки без посещения, с посещением. Также вводится норма контроля как расследование, меры оперативного реагирования, которые нам позволят в случае выявления фактов нарушений санитарных норм и правил приостанавливать деятельность», - сказала на брифинге в СЦК Айжан Есмагамбетова.

Вице-министр здравоохранения также отметила, что с этого года введен разрешительный контроль.

«Разрешительный контроль – это контроль соответствия объекта санитарно-эпидемическим правилам. Есть два вида контроля: контроль к деятельности объекта для получения разрешительных документов санэпидзаключения и контроль с посещением, когда объект контролируется в ходе его деятельности», - добавила Айжан Есмагамбетова.