Минздрав намерен приостановить деятельность столичной стоматологической клиники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Материалы по результатам проверки столичной стоматологической клиники «Dr.Bro», после посещения которой ребенок впал в кому, будут переданы в суд для приостановления ее деятельности. Об этом на брифинге заявила заместитель главы Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК – главный государственный инспектор медуслуг Лаура Ахметниязова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе проверки были выявлены нарушения по соблюдению требований по хранению лекарственных средств и медицинских изделий. Так, помещение для хранения лекарственных средств не обеспечено оборудованием для контроля температуры, влажности воздуха. Ответственно лицо за мониторинг побочных действий лекарственных средств не назначено. Отсутствуют сертификаты о поверке медицинского оборудования, используемого в этой клинике», - сказала Лаура Ахметниязова.

Представитель Минздрава добавила, что по результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений, материалы направлены в Департамент полиции города Нур-Султан для правовой оценки действий медицинских работников.

«Также мы сейчас готовим исковое заявление в судебные органы о приостановлении деятельности данной клиники, так как этот случай аналогичен предыдущим двум случаям, когда в ноябре 2018 года и в мае 2019 года были выявлены нарушения (в этой клинике) в части соблюдения стандартов оказания анестезиолого-реанимационной помощи, даже отсутствовал сертификат у докторов. В этой связи, учитывая системность нарушений, мы готовим материалы о приостановлении деятельности этой клиники в судебные органы», - подчеркнула Лаура Ахметниязова.

Как сообщалось, состояние девочки 2,5 лет, впавшей в кому после посещения стоматологической клиники в Нур-Султане, оценивается как крайне тяжелое.

Глава Минздрава Елжан Биртанов ранее проинформировал, что в городской детской больнице №2 был проведен консилиум по этой ситуации с участием лучших детских врачей, невропатологов, нейрохирургов, кардиохирургов и анестезиологов.

Ранее жительница столицы Анастасия Зелёная опубликовала пост в социальной сети, где рассказала о том, что ее дочь впала в кому после посещения стоматологической клиники.

В свою очередь Елжан Биртанов поручил проверить столичную стоматологическую клинику.

9 января в Министерстве здравоохранения РК озвучили результаты проверки столичной стоматологической клинки «Dr.Bro».