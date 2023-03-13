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Минздрав наделят дополнительными полномочиями

13 Марта 2023, 21:29
Минздрав наделят дополнительными полномочиями

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Разработку и утверждение методики распределения объемов услуг и средств по оказанию медпомощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС намерены передать Министерству здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее постановление Правительства размещено на портале «Открытые НПА».

Согласно документу, Минздрав дополнительно наделят следующими функциями:

- определение правил оказания медицинской помощи парамедиками;

- разработка и утверждение методики распределения объемов услуг и (или) средств субъектам здравоохранения по оказанию медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования;

- разработка и утверждение методики расчета индикаторов и рейтинговой оценки деятельности субъектов здравоохранения, претендующих на оказание медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования.

«Принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических и/или правовых последствий, и положения проекта не окажут влияние на обеспечение национальной безопасности. Внедрение автоматизированного распределения объемов медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС с учетом рейтинговой оценки субъектов здравоохранения, рассчитанной на основе индикаторов оценки показателей ресурсной базы, уровня менеджмента и качества оказания медицинской помощи медицинской организации, позволит сделать процесс распределения объемов прозрачным, систематизированным, а также снизит коррупционные риски», - говорится в пояснительной записке.


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