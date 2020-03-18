Минздрав Монголии подтвердил пятый случай заражения коронавирусом в стране

УЛААНБААТАР. МОНЦАМЭ – КАЗИНФОРМ - 17 марта в 19:24 часов по местному времени Минздрав сделал экстренное сообщение о подтверждении пятого случая заражения коронавирусом в Монголии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Монцамэ.

У 30-летней гражданки Монголии подтверждён диагноз коронавирусной инфекции. Она прибыла 16 марта спецрейсом из Италии через Германию и в настоящее время находится на карантине в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний.

На данный момент состояние пациентки оценивается как стабильное, и она не считается контактом первого уровня с больной коронавирусом, которая также находилась в авиалайнере, прибывшем из Германии в Улаанбаатар.

Как сообщает Монцамэ, 16 марта Министерство здравоохранения Монголии сообщило о выявлении коронавируса нового типа у трех граждан Монголии, прибывших в Улаанбаатар двумя специальными рейсами Сеул - Улаанбаатар и Берлин – Москва - Улаанбаатар 15-16 марта. По прибытию эвакуированные сдали тест на коронавирус и были помещены в стационар.

По словам руководителя Государственно-административного управления Министерства здравоохранения Б. Цогтбаатара, двое из них прилетели чартерным рейсом из Южной Кореи, а третья - из Франции транзитом через Германию.

«Сейчас она находится в тяжелом состоянии. Кроме того, девять человек, контактировавших с больными, изолированы», - сказал Б. Цогтбаатар и добавил, все четыре случая заражения коронавирусом, зарегистрированные в Монголии, являются завезенными из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.