Минздрав Казахстана опроверг сообщения о массовом провале выпускников резидентуры

96,5% выпускников резидентуры успешно прошли второй этап итоговой аттестации. В Министерстве здравоохранения заявили, что информация о массовой несдаче экзамена не соответствует действительности, передает агентство Kazinform.

Министерство здравоохранения Казахстана опровергло распространившуюся в социальных сетях информацию о массовой несдаче итоговой аттестации выпускниками резидентуры.

По данным ведомства, второй этап итоговой аттестации прошли 3684 выпускника, из которых 3540 человек (96,5%) успешно подтвердили квалификацию.

Пороговый уровень не преодолели 134 выпускника (3,5%). Средний результат экзамена составил 80,7 балла.

Как сообщили в Минздраве, анализ результатов показал, что процедура проведения экзамена, содержание заданий и система оценки соответствовали требованиям законодательства.

В ведомстве также проверили жалобы на качество заданий на государственном языке. По итогам проверки установлено, что экзаменационные материалы проходили самостоятельную содержательную и лингвистическую экспертизу, а фактов дословного перевода без адаптации не выявлено.

— Анализ информационной системы показал, что большинство выпускников, не преодолевших пороговый уровень, не использовали все 90 минут, предусмотренные для выполнения экзамена. Значительная часть участников завершила работу значительно раньше окончания времени, не воспользовавшись возможностью еще раз проверить ответы и проанализировать клинические ситуации, отметили в министерстве.

Все апелляции рассматриваются Республиканской апелляционной комиссией. Выпускники, не набравшие проходной балл, смогут повторно пройти итоговую аттестацию через шесть месяцев.