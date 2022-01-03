+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -2 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Минздрав Израиля одобрил четвертую дозу вакцины для пожилых и медперсонала

3 Января 2022 12:00
Поделиться:
Минздрав Израиля одобрил четвертую дозу вакцины для пожилых и медперсонала

ТЕЛЬ-АВИВ. ТАСС КАЗИНФОРМ – Генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш утвердил в воскресенье введение четвертой дозы вакцины от коронавируса лицам от 60 лет и старше и медработникам. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава еврейского государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Новости по теме
Пятая волна COVID-19 может быть последней: Франция вводит новые ограничения
Китайским знаменитостям намерены запретить рекламировать финансовые продукты За сутки 1770 казахстанцев полностью привились против КВИ Свыше 147 тысяч женщин и подростков получили два компонента вакцины Pfizer в Казахстане

«Решение было принято с учетом роста заболеваемости», - объясняется в заявлении.

«Четвертую дозу вакцины смогут получить указанные лица при условии, что прошло четыре месяца с даты получения третьего укола», - добавили в Минздраве.

22 декабря прошлого года экспертная комиссия Минздрава по противодействию пандемии рекомендовала начать введение четвертой дозы вакцины от ковида людям в возрасте 60 лет и старше, медицинскому персоналу и лицам с пониженным иммунитетом. Нахман Аш 30 декабря утвердил четвертый укол препарата для лиц с иммунодефицитом.

Кампания по вакцинации населения от коронавируса препаратом американской фирмы Pfizer началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Прививку третьей дозой жителям страны начали делать с конца июля 2021 года. Ее могут получить те, кто сделал два укола, если прошло не менее пяти месяцев с даты получения второй дозы. По сведениям Минздрава, к настоящему времени одну дозу вакцины получили 6,5 млн израильтян, две - 5,9 млн, три - 4,2 млн. Общая численность населения страны составляет 9,3 млн человек.


Подписывайтесь на наш канал:

#Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Мировые новости  
Поделиться:
Новости по теме
Пятая волна COVID-19 может быть последней: Франция вводит новые ограничения
Китайским знаменитостям намерены запретить рекламировать финансовые продукты
За сутки 1770 казахстанцев полностью привились против КВИ
Свыше 147 тысяч женщин и подростков получили два компонента вакцины Pfizer в Казахстане
Популярное
1 Полицейский спас жительницу Нур-Султана от наезда поезда
2 Цены на сжиженный газ должны были вырасти давно – эксперт
3 За сутки в Казахстане выявлены 373 заболевших коронавирусом
4 Новое постановление санврача вышло в Карагандинской области
5 Закрыто движение на участке по республиканской трассе «Атырау-Индер»
6 Штормовое предупреждение объявили в 11 областях Казахстана
Читайте также
Старейшая жительница планеты празднует 119-летие
Прививочные кабинеты вновь заработали в Павлодарской области
Полицейский спас жительницу Нур-Султана от наезда поезда
Цены на сжиженный газ должны были вырасти давно – эксперт
За сутки в Казахстане выявлены 373 заболевших коронавирусом
Новое постановление санврача вышло в Карагандинской области
Закрыто движение на участке по республиканской трассе «Атырау-Индер»
Штормовое предупреждение объявили в 11 областях Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив