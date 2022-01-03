Минздрав Израиля одобрил четвертую дозу вакцины для пожилых и медперсонала

ТЕЛЬ-АВИВ. ТАСС КАЗИНФОРМ – Генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш утвердил в воскресенье введение четвертой дозы вакцины от коронавируса лицам от 60 лет и старше и медработникам. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава еврейского государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Решение было принято с учетом роста заболеваемости», - объясняется в заявлении.

«Четвертую дозу вакцины смогут получить указанные лица при условии, что прошло четыре месяца с даты получения третьего укола», - добавили в Минздраве.

22 декабря прошлого года экспертная комиссия Минздрава по противодействию пандемии рекомендовала начать введение четвертой дозы вакцины от ковида людям в возрасте 60 лет и старше, медицинскому персоналу и лицам с пониженным иммунитетом. Нахман Аш 30 декабря утвердил четвертый укол препарата для лиц с иммунодефицитом.

Кампания по вакцинации населения от коронавируса препаратом американской фирмы Pfizer началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Прививку третьей дозой жителям страны начали делать с конца июля 2021 года. Ее могут получить те, кто сделал два укола, если прошло не менее пяти месяцев с даты получения второй дозы. По сведениям Минздрава, к настоящему времени одну дозу вакцины получили 6,5 млн израильтян, две - 5,9 млн, три - 4,2 млн. Общая численность населения страны составляет 9,3 млн человек.