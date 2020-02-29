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Минздрав: Информация об экстренном заседании Правительства РК по коронавирусу - фейк

29 Февраля 2020 13:07
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Минздрав: Информация об экстренном заседании Правительства РК по коронавирусу - фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения предупредило граждан Казахстана о распространяющейся в мессенджерах фейковой информации об экстренном заседании Правительства РК по коронавирусу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

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«В настоящее время в социальных сетях и мессенджере WhatsApp распространяется информация о, якобы, прошедшем экстренном заседании в Правительстве РК по коронавирусной инфекции, где Минздрав РК не исключает распространения коронавируса в РК, что запланирована отправка школьников и студентов на каникулы, отменяются все общественные мероприятия, что будет производиться проверка общественного транспорта и со 2 марта все госорганы переходят на строгий режим (маски) .

Министерство здравоохранения РК официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения РК принимает все необходимые меры по недопущению ввоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РК.

Просим вас, уважаемые граждане, не поддаваться недостоверным информационным вбросам в социальных сетях и доверять только официальным источникам. Всю достоверную информацию Вы можете получить на официальном сайте Министерства здравоохранения РК, Комитета контроля качества товаров и услуг МЗ и на страницах Facebook МЗ и Комитета.


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Ключевые слова: Минздрав РК, Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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