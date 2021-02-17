Минздрав до сих пор не ввел в действия правила изъятия пенсионных накоплений на лечение – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством здравоохранения РК до сих пор не введены в действия Правила изъятия гражданами части пенсионных накоплений на свое лечение. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Месяц назад я обращался с запросом относительно утверждения правил изъятия гражданами части пенсионных средств для улучшения их жилищных условий. Эти правила приняты Правительством, и казахстанцы уже начали использовать свои накопления на погашение ипотеки или приобретение жилья. Но, как оказалось, поручение Президента страны и нормы закона остаются выполнены лишь наполовину», - сказал Аманжан Жамалов.

Депутат отметил, что Министерством здравоохранения до сих пор не введены в действия Правила изъятия гражданами части пенсионных накоплений на своё лечение.

«В настоящее время, как мне сказали, данный приказ находится на рассмотрении в Министерстве юстиции. С соблюдением всех процедур в лучшем случае эти правила вступят в силу в марте. И это несмотря на данные представителями министерства многочисленные обещания. Вообще, я давно заметил, что самый верный признак неисполнения обещания, данного чиновниками, – это та лёгкость, с которой они его дают… А ведь предполагалось, что граждане смогут использовать свои накопления на лечение важных заболеваний, требующих радиохирургического лечения, протонной терапии, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), стоматологические услуги, медицинскую реабилитацию и др. Неужели в министерстве не понимают, что это жизненно важные для граждан вопросы? Они касаются нашего главного богатства – здоровья людей», - подчеркнул Аманжан Жамалов.

Мажилисмен продолжил, что кроме жилья и лечения пенсионные накопления могут быть переданы в доверительное управление управляющим компаниям. Реестр частных управляющих компаний формируется Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

«Где этот реестр и как его искать, наверное, в лучшем случае знают только работники Агентства. Вся эта ситуация уже похожа на саботаж исполнения поручения Президента. Прошу Министерство здравоохранения Республики Казахстан и Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в кратчайшие сроки принять все необходимые акты по реализации норм закона по использованию гражданами своих пенсионных накоплений. Следует также провести служебное расследование и привлечь к дисциплинарной ответственности госслужащих, ответственных за их разработку и согласование», - добавил Аманжан Жамалов.

Он также предложил своим коллегам в дальнейшем в законах, предусматривающих разработку подзаконных актов, устанавливать конкретные сроки их принятия.

«К сожалению, создаётся впечатление, что некоторые наши чиновники предпочитают руководствоваться в своей профессиональной деятельности не теми законами, которые принимает Парламент страны, а так называемым Пятым законом Сирила Паркинсона, который гласит: «Если есть способ отложить принятие важного решения, настоящий чиновник всегда им воспользуется», - заключил депутат.





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23 января 2021 года АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» - уполномоченный оператор по целевому использованию единовременных пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда на цели улучшения жилищных условий и оплаты лечения - запустил онлайн-платформу для принятия заявок на использование пенсионных накоплений.