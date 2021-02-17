Минздрав до сих пор не ввел в действия правила изъятия пенсионных накоплений на лечение – депутат
«Месяц назад я обращался с запросом относительно утверждения правил изъятия гражданами части пенсионных средств для улучшения их жилищных условий. Эти правила приняты Правительством, и казахстанцы уже начали использовать свои накопления на погашение ипотеки или приобретение жилья. Но, как оказалось, поручение Президента страны и нормы закона остаются выполнены лишь наполовину», - сказал Аманжан Жамалов.
Депутат отметил, что Министерством здравоохранения до сих пор не введены в действия Правила изъятия гражданами части пенсионных накоплений на своё лечение.
«В настоящее время, как мне сказали, данный приказ находится на рассмотрении в Министерстве юстиции. С соблюдением всех процедур в лучшем случае эти правила вступят в силу в марте. И это несмотря на данные представителями министерства многочисленные обещания. Вообще, я давно заметил, что самый верный признак неисполнения обещания, данного чиновниками, – это та лёгкость, с которой они его дают… А ведь предполагалось, что граждане смогут использовать свои накопления на лечение важных заболеваний, требующих радиохирургического лечения, протонной терапии, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), стоматологические услуги, медицинскую реабилитацию и др. Неужели в министерстве не понимают, что это жизненно важные для граждан вопросы? Они касаются нашего главного богатства – здоровья людей», - подчеркнул Аманжан Жамалов.
Мажилисмен продолжил, что кроме жилья и лечения пенсионные накопления могут быть переданы в доверительное управление управляющим компаниям. Реестр частных управляющих компаний формируется Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
«Где этот реестр и как его искать, наверное, в лучшем случае знают только работники Агентства. Вся эта ситуация уже похожа на саботаж исполнения поручения Президента. Прошу Министерство здравоохранения Республики Казахстан и Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в кратчайшие сроки принять все необходимые акты по реализации норм закона по использованию гражданами своих пенсионных накоплений. Следует также провести служебное расследование и привлечь к дисциплинарной ответственности госслужащих, ответственных за их разработку и согласование», - добавил Аманжан Жамалов.
Он также предложил своим коллегам в дальнейшем в законах, предусматривающих разработку подзаконных актов, устанавливать конкретные сроки их принятия.
«К сожалению, создаётся впечатление, что некоторые наши чиновники предпочитают руководствоваться в своей профессиональной деятельности не теми законами, которые принимает Парламент страны, а так называемым Пятым законом Сирила Паркинсона, который гласит: «Если есть способ отложить принятие важного решения, настоящий чиновник всегда им воспользуется», - заключил депутат.
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21 января в Казахстане утвердили Правила единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий.
23 января 2021 года АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» - уполномоченный оператор по целевому использованию единовременных пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда на цели улучшения жилищных условий и оплаты лечения - запустил онлайн-платформу для принятия заявок на использование пенсионных накоплений.