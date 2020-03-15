Минздрав будет сообщать о ситуации с коронавирусом в формате онлайн-брифингов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство РК переходит на онлайн-формат проведения брифингов. Анонсированы трансляции в соцсетях и на канале «Хабар 24», передает МИА «Казинформ».

Первый онлайн-брифинг состоится сегодня в 13.00. Спикером выступит министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, он расскажет о ситуации по COVID-2019 в стране и мире на текущее время.

«Данный формат позволит максимально оперативно оповещать население и минимизирует очный контакт со СМИ в целях безопасности и профилактики коронавируса. Надеемся на ваше понимание и сотрудничество», - говорится в сообщении на официальной странице МЗ РК в Facebook.

Трансляция пройдет в Facebook и на канале «Хабар 24».