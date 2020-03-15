+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 3 °С
Алматы: 19 °С
USD 405.46 EUR 452.62
RUB 5.58 CNY 58.11
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Минздрав будет сообщать о ситуации с коронавирусом в формате онлайн-брифингов

15 Марта 2020 10:50
Поделиться:
Минздрав будет сообщать о ситуации с коронавирусом в формате онлайн-брифингов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство РК переходит на онлайн-формат проведения брифингов. Анонсированы трансляции в соцсетях и на канале «Хабар 24», передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Охрану общественного порядка усилят в Казахстане
Узбекистан закрывает границу из-за коронавируса Какие условия созданы для людей на карантине из-за коронавируса в Алматы Наши соотечественники, находящиеся за границей, могут въехать в Казахстан - МИД

Первый онлайн-брифинг состоится сегодня в 13.00. Спикером выступит министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, он расскажет о ситуации по COVID-2019 в стране и мире на текущее время.

«Данный формат позволит максимально оперативно оповещать население и минимизирует очный контакт со СМИ в целях безопасности и профилактики коронавируса. Надеемся на ваше понимание и сотрудничество», - говорится в сообщении на официальной странице МЗ РК в Facebook.

Трансляция пройдет в Facebook и на канале «Хабар 24».


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Здравоохранение, Пневмония в Китае, Коронавирус,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив