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Минздрав будет сообщать о ситуации с коронавирусом в формате онлайн-брифингов
15 Марта 2020 10:50
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство РК переходит на онлайн-формат проведения брифингов. Анонсированы трансляции в соцсетях и на канале «Хабар 24», передает МИА «Казинформ».
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Первый онлайн-брифинг состоится сегодня в 13.00. Спикером выступит министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, он расскажет о ситуации по COVID-2019 в стране и мире на текущее время.
«Данный формат позволит максимально оперативно оповещать население и минимизирует очный контакт со СМИ в целях безопасности и профилактики коронавируса. Надеемся на ваше понимание и сотрудничество», - говорится в сообщении на официальной странице МЗ РК в Facebook.
Трансляция пройдет в Facebook и на канале «Хабар 24».
Ключевые слова: Здравоохранение, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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