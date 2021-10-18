Минздрав: Более 52 тысяч казахстанцев лечатся от СOVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 18 октября лечение от КВИ продолжают получать 52 825 человек (46 275 КВИ+ и 6 550 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.

«Из них в стационарах находится 9 329 пациентов, на амбулаторном уровне – 43 496 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 628 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 177 пациентов, на аппарате ИВЛ – 104 пациента», - говорится в сообщении.



