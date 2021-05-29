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    09:44, 29 Май 2021 | GMT +6

    Минздрав: Более 29 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На 29 мая лечение от КВИ продолжают получать 29 171 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    По данным ведомства, на 29 мая лечение от КВИ продолжают получать 29 171 человека (28 595 КВИ+ и 576 КВИ-), из них в стационарах находится – 10 891 пациента, на амбулаторном уровне – 18 279 пациент
    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 638 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 162 пациента, на аппарате ИВЛ – 108 пациент.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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