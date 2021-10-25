Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Минздрав Азербайджана рекомендует привиться беременным, входящим в группу риска

Автор:  
Серикбол Кошмаганбетов
25 Октября 2021, 20:00
Минздрав Азербайджана рекомендует привиться беременным, входящим в группу риска

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Беременные женщины, не входящие в группу риска, также могут быть привиты вакциной mRNT Pfizer после 12 недель беременности на основании их письменного согласия. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства здравоохранение Азербайджана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В ведомстве заявили, что в соответствии со «Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы» по всей стране продолжается процесс вакцинации.

«Из-за появления и распространения более заразного штамма коронавируса «дельта» возникает необходимость в более серьезной борьбе с вирусом. Кроме того, сезонные изменения погоды также увеличивают риск более широкого распространения эпидемии», - сообщили в минздраве АР.

В заявлении также рекомендуется беременным женщинам, имеющим проблемы со здоровьем, после трех месяцев беременности вакцинироваться. А после их вакцинации сертификат противопоказаний будет заменен сертификатом вакцинации.

«Принимая во внимания результаты последних научных исследований, опыт вакцинации ряда стран (США, Израиль, Бельгия, Италия, Великобритания, Сингапур, Япония и др.) рекомендации ВОЗ, CDC, FDA, Научно-медицинский совет Министерства здравоохранения рекомендует входящим в группу риска беременным женщинам (старше 35 лет, страдающим ожирением, диабетом, гипертонией, хроническими заболеваниями почек и печени, заболеваниями аутоиммунной системы, многоплодием и т.д.) после 12 недель беременности привиться вакциной mRNT Pfizer («Comirnaty»), - говорится в заявлении.

Напомним, что ранее главный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Азербайджана Севиндж Мамедова, комментируя вопрос о том, насколько опасно беременным и кормящим матерям вакцинироваться от COVID-19 заявила, что вакцина Pfizer является безопасной для беременных и кормящих матерей. При этом она подчеркнула, что в первые три месяца беременности прививаться какой-либо вакциной нельзя, так как именно в этот период происходит формирование всех внутренних органов будущего ребенка.


Азербайджан   Коронавирус в мире   Вакцинация  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению