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Минздрав: 21 пострадавший в ДТП в Кызылординской области находится под наблюдением

3 Декабря 2019 15:39
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Минздрав: 21 пострадавший в ДТП в Кызылординской области находится под наблюдением

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­ - Все пострадавшие в ДТП в Кызылорде находятся под наблюдением. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

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Как сообщалось, в 70 км от Кызылорды опрокинулся пассажирский автобус, следовавший по маршруту Кумколь - Кызылорда. В салоне находились 36 человек.

На место происшествия незамедлительно были направлены 7 бригад скорой медицинской помощи и санитарной авиации с реаниматологом и травматологом. Всем пострадавшим была оказана экстренная медицинская помощь.

В результате ДТП погибло 8 человек: 7 человек на месте происшествия, 1 человек скончался от полученных травм в машине скорой помощи.

Госпитализирован 21 пострадавший в медицинские учреждения города Кызылорды. Из них в областную многопрофильную больницу госпитализированы 17 пациентов (5 человек находятся в отделении реанимации), 4 направлены в городскую больницу (1 человек - в отделении реанимации).


Все пациенты находятся под наблюдением специалистов и получают необходимое лечение. В случае необходимости для транспортировки пациентов в режиме готовности находятся мобильные бригады и борт санавиации.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате ДТП с автобусом в Кызылординской области,
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Ключевые слова: Кызылординская область, ДТП,
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