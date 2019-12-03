Минздрав: 21 пострадавший в ДТП в Кызылординской области находится под наблюдением

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­ - Все пострадавшие в ДТП в Кызылорде находятся под наблюдением. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Как сообщалось, в 70 км от Кызылорды опрокинулся пассажирский автобус, следовавший по маршруту Кумколь - Кызылорда. В салоне находились 36 человек.

На место происшествия незамедлительно были направлены 7 бригад скорой медицинской помощи и санитарной авиации с реаниматологом и травматологом. Всем пострадавшим была оказана экстренная медицинская помощь.

В результате ДТП погибло 8 человек: 7 человек на месте происшествия, 1 человек скончался от полученных травм в машине скорой помощи.

Госпитализирован 21 пострадавший в медицинские учреждения города Кызылорды. Из них в областную многопрофильную больницу госпитализированы 17 пациентов (5 человек находятся в отделении реанимации), 4 направлены в городскую больницу (1 человек - в отделении реанимации).





Все пациенты находятся под наблюдением специалистов и получают необходимое лечение. В случае необходимости для транспортировки пациентов в режиме готовности находятся мобильные бригады и борт санавиации.