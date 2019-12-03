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вчера 20:55
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Минздрав: 21 пострадавший в ДТП в Кызылординской области находится под наблюдением
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Все пострадавшие в ДТП в Кызылорде находятся под наблюдением. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Как сообщалось, в 70 км от Кызылорды опрокинулся пассажирский автобус, следовавший по маршруту Кумколь - Кызылорда. В салоне находились 36 человек.
На место происшествия незамедлительно были направлены 7 бригад скорой медицинской помощи и санитарной авиации с реаниматологом и травматологом. Всем пострадавшим была оказана экстренная медицинская помощь.
В результате ДТП погибло 8 человек: 7 человек на месте происшествия, 1 человек скончался от полученных травм в машине скорой помощи.
Госпитализирован 21 пострадавший в медицинские учреждения города Кызылорды. Из них в областную многопрофильную больницу госпитализированы 17 пациентов (5 человек находятся в отделении реанимации), 4 направлены в городскую больницу (1 человек - в отделении реанимации).
Все пациенты находятся под наблюдением специалистов и получают необходимое лечение. В случае необходимости для транспортировки пациентов в режиме готовности находятся мобильные бригады и борт санавиации.Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате ДТП с автобусом в Кызылординской области,
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