Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Минюст РК защитил интересы государства на 460 млн долларов

    11 Февраля 2022, 12:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство юстиции Казахстана защитило интересы государства на сумму более 460 млн тенге в прошлом году. Об этом заявил вице-министр юстиции РК Азамат Амиргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Защищены интересы государства на сумму более 460 млн долларов США и освобождены 530 млн долларов США по двум спорам», - сказал он на расширенном заседании коллегии по итогам работы органов юстиции за 2021 год.

    Также за 2021 год было выдано более 8 тысяч свидетельств на произведения, охраняемые авторским правом и свыше 12 тысяч охранных документов на объекты промышленной собственности.

    В производстве судебных исполнителей находилось свыше 6,7 млн документов на сумму свыше 9 трлн тенге, что в сравнении с 2020 годом больше на 30%. Исполнено в полном объеме 2 млн 349 166 документов или 74% на сумму около 300 млрд тенге.

    Гарантированную юридическую помощь получили более 122 тысяч граждан, на оказание которой выделено 1,9 млрд тенге. Безвозмездную юридическую помощь получили более 11 тысяч социально-уязвимых граждан.

    Республиканским бюджетом на 2021 год Минюсту было выделено свыше 53 млрд тенге, которые освоены в полном объеме.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Минюст Экономика Бюджет
    Новости по теме
    Новости по теме
    3,6 тысячи казахстанцев получили гранты для реализации новых бизнес-идей
    Дело Стати: Верховный суд Швеции отказал Нацбанку РК  в праве подачи апелляции
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Казахстан увеличивает экспорт мороженого, основным поставщиком на зарубежные рынки остается лидер отрасли «Шин-Лайн»
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков