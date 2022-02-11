Минюст РК защитил интересы государства на 460 млн долларов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство юстиции Казахстана защитило интересы государства на сумму более 460 млн тенге в прошлом году. Об этом заявил вице-министр юстиции РК Азамат Амиргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Защищены интересы государства на сумму более 460 млн долларов США и освобождены 530 млн долларов США по двум спорам», - сказал он на расширенном заседании коллегии по итогам работы органов юстиции за 2021 год.

Также за 2021 год было выдано более 8 тысяч свидетельств на произведения, охраняемые авторским правом и свыше 12 тысяч охранных документов на объекты промышленной собственности.

В производстве судебных исполнителей находилось свыше 6,7 млн документов на сумму свыше 9 трлн тенге, что в сравнении с 2020 годом больше на 30%. Исполнено в полном объеме 2 млн 349 166 документов или 74% на сумму около 300 млрд тенге.

Гарантированную юридическую помощь получили более 122 тысяч граждан, на оказание которой выделено 1,9 млрд тенге. Безвозмездную юридическую помощь получили более 11 тысяч социально-уязвимых граждан.

Республиканским бюджетом на 2021 год Минюсту было выделено свыше 53 млрд тенге, которые освоены в полном объеме.