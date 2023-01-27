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    Минюст РК выработал подходы по совершенствованию административного судопроизводства

    27 Января 2023, 14:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерством юстиции Казахстана выработаны подходы по совершенствованию законодательства об административном судопроизводстве. Об этом сообщила вице-министр юстиции РК Алма Муканова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    А. Муканова разъяснила основные подходы по совершенствованию законодательства об административных процедурах и административном судопроизводстве.

    «В настоящее время, Минюстом уже выработаны определенные направления, в рамках стоящих перед нами задач. Основой для данной работы послужили данные, выработанные по итогам аналитической работы Минюста по административному законодательству, а также международный опыт. К наиболее важным направлениям следует отнести, во-первых, возможность перевода некоторых видов административных взысканий, предусматривающих санкцию в виде лишения разрешения либо приостановления его действия, в отраслевые нормативные правовые акты. Реализация данного направления позволит полноценно задействовать механизмы защиты прав и свобод лиц, предусмотренные АППК, тем самым повысив шансы на принятие более законного и справедливого решения», – сказала вице-министр.

    По ее словам, такой подход практикуется, в частности, в Германии, Латвии и других государствах.

    Как сообщила А. Муканова, Министерством предлагается также исключение отдельных публично-правовых институтов из гражданского-процессуального законодательства. В частности, это производства по делам: об установлении неправильностей записей актов гражданского состояния; о выдворении иностранца или лиц без гражданства за пределы Казахстана за нарушение законодательства.

    Кроме того, по словам вице-министра, в Министерстве считают целесообразным перенести производства по делам об оспаривании законности нормативного правового акта в АППК, поскольку эти производства также относится к сфере публичных правоотношений, а соблюдение законности в публично-правовых отношениях не является задачей гражданского судопроизводства.

    А. Муканова отметила, что данный перевод предлагается с учетом особенностей деятельности Конституционного Суда РК, а также необходимости четкого разграничения конституционного судопроизводства и производства по делам об оспаривании законности нормативно-правовых актов.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Суды Минюст Судебный процесс Общество
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