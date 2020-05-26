Минюст о законе о выборах: Квоты для женщин и молодежи широко применяются в мировой практике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие преимущества даст подписанный Президентом РК закон «О выборах в Республике Казахстан», пояснили в Минюсте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось, 25 мая 2020 года Президент К. Ж. Токаев подписал Конституционный Закон, предусматривающий внесение изменений в Закон «О выборах в Республике Казахстан». Данный закон предусматривает введение обязательной 30-процентной квоты для женщин и молодежи до 29 лет в избирательных партийных списках.

«Согласно данным поправкам, теперь на выборы депутатов маслихата и Мажилиса Парламента будут допускаться политические партии, имеющие в партийных списках обязательную квоту для женщин и молодежи. По статистике, в Казахстане проживают более 4,5 млн экономически активных женщин и 2,8 млн молодежи в возрасте от 20 до 29 лет.

К примеру, доля женщин-депутатов Парламента в Казахстане составляет 22%, а лица в возрасте до 29 лет в Парламенте не представлены», - сказала вице-министр юстиции РК Наталья Пан в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

Она отметила, что большинство государств мира принимают меры для гарантирования равного доступа женщин и молодежи к избирательному процессу.

«Такие стимулирующие квоты широко применяются в мировой практике. Женщины и молодежь, являясь одним из общественно активных слоев населения, имеют хороший социальный и политический потенциал для нашего общества. В этой связи, предлагаемые законодательные нормы позволят создать дополнительные правовые условия для активного вовлечения женщин и молодежи в общественно-политические процессы страны», - проинформировала Н. Пан.

Также вчера, 25 мая 2020 года, Президентом подписан Закон, предусматривающий внесение изменений в Закон «О политических партиях».

«Согласно новым поправкам, для регистрации политической партии будет достаточно, чтобы в ее составе было не 40 тысяч, а 20 тысяч членов. Данная поправка облегчает порядок создания политических партий, а также положительно скажется на процессах разработки и принятия государственных решений», - отметила вице-министр юстиции.