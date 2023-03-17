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Минюст Грузии оштрафовали за публикацию видеозаписей с Саакашвили

17 Марта 2023, 09:05
Минюст Грузии оштрафовали за публикацию видеозаписей с Саакашвили

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - Служба защиты персональных данных оштрафовала Специальную пенитенциарную службу Министерства юстиции Грузии на 500 лари (почти 200 долларов) за распространение видеозаписей находящегося в заключении экс-президента страны Михаила Саакашвили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Грузия Online».

Как отмечают в ведомстве, в декабре и феврале пенитенциарная служба опубликовала кадры Саакашвили из клиники «Вивамед» «в целях высокого общественного интереса». Однако при обнародовании эпизода за 9 августа, где видно, как третий президент принимает пищу, «не была обеспечена соразмерность принципов обработки персональных данных».

Служба защиты персональных данных выявила и другие факты нарушения. В частности, пенитенциарное ведомство не смогло внятно объяснить «законную цель» распространения этого эпизода. Кроме того, информация о видеонаблюдении была предоставлена Саакашвили с нарушением предусмотренных законом правил, а записи велись без определения сроков.

Пенитенциарная служба была признана правонарушителем за видеонаблюдение без выставления предупредительных знаков и письменного уведомления медперсонала.


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