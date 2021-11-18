Минувшее заседание НСОД можно назвать корректирующим – Айдос Сарым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым прокомментировал итоги VI заседания Национального совета общественного доверия под председательством Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Минувшее заседание НСОД можно назвать корректирующим. Потому что был озвучен анализ тех реформ, которые уже были осуществлены. Одновременно с этим прозвучало очень много кейсов, связанных с актуальной повесткой дня – вопросы, которые реально беспокоят общество», - сказал Айдос Сарым в телефонном разговоре корреспонденту Казинформа.

Он конкретизировал свои слова.

«Если взять ситуацию с алматинским стрелком, с людьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации, с долгами, залогами и прочим. На заседании озвучивались итоги большого обследования, которое проводилось членами НСОД совместно с Президентским молодежным кадровым резервом. На основании него Президент дает конкретные поручения в части развития такого большого реформаторского проекта, как выборы акимов. Если мы говорим о сельских акимах, понятно, что нужно максимально облегчать условия, чтобы могли регистрироваться кандидаты, которые живут на селе и хорошо знакомы с его проблемами. Но возможны ограничения в образовательной части. Есть немало населенных пунктов, где человеческий потенциал достаточно ограничен – там есть люди со средним и средне-специальным образованием», - отметил депутат.

«Президент всегда внимательно относится к проблемам в части образования, мы видим, какие поручения давались в части строительства 1 тысячи школ. Говоря в целом, мы понимаем, что это и есть наиболее реальная и актуальная повестка, которая есть сегодня», - заключил мажилисмен.