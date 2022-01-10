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    16:07, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Минутой молчания почтили память погибших костанайские полицейские

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — С минуты молчания в День общенационального траура начался развод полицейских в Костанае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Общегарнизонный развод провел начальник ДП Костанайской области Бекет Аймагамбетов.

    «В связи с гибелью людей в результате совершенных в Республике Казахстан террористических актов Президентом страны 10 января 2022 года объявлен Днем общенационального траура. При обеспечении безопасности мирных граждан и отражении атак террористов восемь сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии погибли от рук вооруженных преступников. Проявив мужество и героизм, они исполнили свой служебный и воинский долг. Память о них навсегда останется в сердцах сослуживцев и всего народа Казахстана», - отметил руководитель полицейского ведомства.

    Стражи порядка в настоящее время принимают все меры для поиска и задержания преступников.

    В Костанайской области с начала проведения операции в органы внутренних дел доставлено более 700 человек, в отношении 281 человека составлены административные протоколы за нарушения режима ЧП.


    Теги:
    Костанайская область ЧП-2022
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