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Минутой молчания почтили память погибших костанайские полицейские

Автор:  
Жанна Мусабаева
10 Января 2022, 12:17
Минутой молчания почтили память погибших костанайские полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – С минуты молчания в День общенационального траура начался развод полицейских в городе Костанае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Общегарнизонный развод провел начальник ДП Костанайской области Бекет Аймагамбетов.

«В связи с гибелью людей в результате совершенных в Республике Казахстан террористических актов, Президентом страны 10 января 2022 года объявлен Днём общенационального траура. При обеспечении безопасности мирных граждан и отражении атак террористов погибли от рук вооруженных преступников сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии. Проявив мужество и героизм, они исполнили свой служебный и воинский долг. Память о них навсегда останется в сердцах сослуживцев и всего народа Казахстана», - отметил руководитель полицейского ведомства.

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Стражи порядка в настоящее время принимают все меры для поиска и задержания преступников.

В Костанайской области с начала проведения операции в органы внутренних дел доставлено более 700 человек, в отношении 281 лиц составлены административные протоколы за нарушения режима ЧП.

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Костанайская область   Память   ЧП-2022  
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