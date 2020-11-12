Минутой молчания почтили память погибшего коллеги сотрудники ДУИС по Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Минутой молчания почтили память погибшего коллеги сотрудники ДУИС по Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, сегодня, 12 ноября, в день памяти гибели Газиза Байтасова прошла минута молчания в учреждении ЕЦ-166/25 департамента УИС по Акмолинской области.

«Капитан полиции Газиз Байтасов геройски погиб в неравной схватке с бандитами, при террористическом акте в городе Таразе в 2011 году, выполняя свой долг офицера правоохранительных органов», - отметили в ведомстве.

Указом Перового Президента РК – Лидера Нации Н.А. Назарбаева Г. Байтасову присвоено высокое звание Халық Қаһарманы посмертно.



