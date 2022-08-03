3 Августа 2022 17:59

Минусы старых механизмов по стабилизации цен на продукты назвали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице разработана стратегия по стабилизации цен на социально значимые продукты питания. Об этом сообщил руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана Ержан Балтаев на заседании городского маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До 2019 года формирование стабфонда проводилось по единому механизму – это закуп и хранение продовольствия в складах стабфонда. СПК сам закупал продовольствие и осуществлял реализацию самостоятельно. Это приводило к потере, большим операционным расходам на хранение, транспортировку, разгрузку продовольственных товаров, и, конечно же, мы не могли избежать убыль скоропортящихся продуктов, особенно по овощам», - сказал Ержан Балтаев.

В то же время, как отметил глава управления, практика выдачи займа по стабилизации цен также выявила слабые стороны и уязвимые места данного механизма.

«В условиях санкционной политики западных стран в отношении России одномоментно прекратились поставки сахара в Казахстан, в том числе субъектам предпринимательства, которые получили займ. К сожалению, они не дополучают необходимый объем. Надеемся, что к концу августа запрет на вывоз сахара (из РФ) закончится и поставки сахара в Казахстан возобновятся, учитывая, что более 50% поставки сахара приходятся на РФ. В этой связи с учетом двух механизмов – это стабфонд и оборотный механизм, мы предполагаем, что самое лучшее – это прямой закуп у поставщиков через оборотный механизм, а также через сети, такие как «Магнум» и «Акмол». Помимо этого, считаем, что имеется также необходимость закупа продукции, которая хранится долгое время, такой как подсолнечное масло, в стабфонды нашего СПК», - добавил Ержан Балтаев.