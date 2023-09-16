Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА

В Комитете по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК прокомментировали заявление Казахстанской Объединенной федерации ММА о пропаже своего руководителя Алика Айдарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отметим, что федерации являются общественными организациями, которые не подочетны министерству и автономны в принятии решений. Общественное объединение осуществляет свою деятельность в соответствии со своим уставом. Учредители вправе самостоятельно переизбирать президента федерации. В случае необходимости комитет готов оказать всяческое содействие для решения имеющихся вопросов», - говорится в комментарии.

Сообщается, что в 2023 году на развитие ММА были выделены 15 000 000 тенге.

По линии Дирекции развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК было выделено 9 514 287 тенге на 2 учебно-тренировочных сбора, а также по итогам чемпионата мира в период 11-18 февраля т.г. в г. Белград призерам и чемпионам осуществлена выплата денежного поощрения в размере 9 210 558 тенге.

В настоящее время Федерация ведет планомерную подготовку НСК РК по ММА к чемпионату миру, который планируется в ноябре т.г. в г. Тирана (Албания).

«Вместе с тем, государство осуществляет социальную поддержку спортсменов и тренеров, производит выплату денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам и членам сборных команд Республики Казахстан по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта)», - добавили в комитете.

Напомним, сегодня в Казахстанской Объединенной федерации ММА объявили о розыске руководителя Алика Айдарбаева. «Тренеры и спортсмены Казахстанской Объединенной федерации ММА разыскивают действующего президента Федерации Алика Айдарбаева. Алик Серикович, просим Вас выйти на связь со спортсменами!», - такой пост федерация опубликовала на своем официальном аккаунте в Instagram. Согласно комментариям, за время правления Алика Айдарбаева в федерации образовался долг по налогам свыше 100 млн тенге.