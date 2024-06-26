Минцифры РК: Регулирование цен на мобильную связь не требуется

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев прокомментировал регулирование стоимости мобильной связи, передает корреспондент агентства Kazinform.

На пленарном заседании мажилиса депутат Максим Рожин поинтересовался у главы МЦРИАП:

- Мой вопрос касается стоимости мобильной связи и интернета в нашей стране. За последние два года стоимость тарифов увеличилась вдвое. В то время как во всем мире стоимость 1 гигабайта снижается, у нас, учитывая инфляцию, стоимость тарифов растет. Существует критика рынка мобильной связи за его конкурентоспособность. Однако население высказывает много нареканий к услугам двух монополистов. Кроме того, мобильный интернет сегодня стал товаром общественного значения. Без мобильного интернета невозможно совершать платежи, получать государственные услуги или заполнять отчеты. У меня есть два вопроса: Когда услуги мобильной связи будут включены в список рынков общественного значения и Когда они станут объектом государственного регулирования для защиты интересов потребителей? - спросил Максим Рожин.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК ответил, что регулирование цен не требуется, так как это может снизить инвестиционную привлекательность отрасли.

- Согласно Кодексу о предпринимательстве, с 2017 года цены операторов связи не регулируются. Операторы самостоятельно устанавливают тарифы, исходя из своих затрат. В случае ценовых сговоров или необоснованного повышения цен вмешивается Агентство по защите конкуренции. Мы, как министерство, считаем, что регулирование цен не требуется, так как это может снизить инвестиционную привлекательность отрасли, - отметил Жаслан Мадиев.

Он также добавил, что министерство работает над привлечением инвестиций в отрасль.