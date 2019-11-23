Минтруда: Защищены права более 36 тысяч работников, которым погашена задолженность по зарплате

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Госинспекторами труда защищены права более 36 тыс. работников, которым погашена задолженность по зарплате. Об этом на заседании Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и социальному партнерству, прошедшем в Костанае в рамках рабочей поездки заместителя Премьер-министра РК Бердибека Сапарбаева, сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, председатель Федерации профсоюзов РК Ералы Тугжанов, вице-министры финансов, энергетики, сельского хозяйства, заместители акимов регионов республики.

Выступая на заседании, Биржан Нурымбетов сделал акцент на решении ключевых задач в регулировании трудовых отношений. Первой из них глава МТСЗН РК назвал своевременность выплаты заработной платы.

«В текущем году инспекторами труда выявлена задолженность на сумму более 5,7 млрд тенге в 1700 предприятиях страны. В результате принятых мер защищены права более 36 тыс. работников, которым выплачено 5,1 млрд тенге. На сегодня общая задолженность составляет 1,42 млрд тенге и с начала года она уменьшилась на 28% или на 560 млн тенге. При этом текущая и просроченная задолженность составляет 733 млн тенге перед 2700 работниками», – сообщил Биржан Нурымбетов.

По его словам, наибольшая задолженность приходится на г. Нур-Султан, Алматинскую и Актюбинскую области. Руководителям предприятий, допустивших задолженность, выдано 59 предписаний и наложены штрафы на 25 млн тенге, а в отношении 6 руководителей предприятий за неоднократную задержку зарплаты возбуждены уголовные дела.

«В целях усиления принимаемых мер решается вопрос включения предписания инспекторов труда в перечень исполнительных документов судебных исполнителей и усиления административной ответственности работодателей за правонарушения по невыплате зарплаты», – добавил министр.

Второй ключевой задачей в регулировании трудовых отношений глава МТСЗН РК назвал профилактику коллективных трудовых споров.

«Несмотря на постоянную работу антикризисных штабов и региональных комиссий по социальному партнерству не всегда удается предупредить трудовые конфликты. С начала текущего года по республике произошло 9 трудовых конфликтов. Из них 7 – на нефтегазовых и нефтесервисных предприятиях с иностранным участием в западных регионах страны. Основными причинами конфликтов стали вопросы повышения зарплаты и неравные условия труда и быта местных и иностранных работников», – проинформировал Биржан Нурымбетов.

Министр подчеркнул, что одним из важных инструментов предупреждения трудовых конфликтов является заключение коллективных договоров, в которых возможно регулирование взаимоотношений между работодателем и работниками.

«Несмотря на то, что на сегодня колдоговорами охвачено 96,7% крупных и средних предприятий, возникновение трудовых конфликтов указывает на низкое качество и содержание имеющихся коллективных договоров. Здесь активность должны проявить объединения работников», – отметил глава МТСЗН РК.

Особое внимание Биржан Нурымбетов уделил ситуации на предприятиях, привлекающих иностранную рабочую силу.

«С учетом озвученных причин трудовых конфликтов, по поручению Президента страны, касательно недопущения диспропорции в оплате труда между казахстанскими и иностранными работниками инспекторами труда совместно с органами прокуратуры завершены проверки 95 предприятий, привлекающих иностранную рабочую силу (далее – ИРС) свыше 30 человек. Выявлено 930 фактов нарушений трудового и миграционного законодательства, в том числе на 25 предприятиях 474 факта диспропорции в оплате труда. По результатам проверок выданы 89 предписаний, возбуждено 383 административных дела на сумму 92 млн тенге, отозвано 681 разрешение, выдворено за пределы страны 393 иностранных работника», – сообщил министр.

Он также отметил, что в целях недопущения нарушений прав казахстанских работников МТСЗН РК подготовлены поправки в законодательство, направленные: на усиление административной ответственности и ежегодное проведение проверок предприятий, привлекающих иностранную рабочую силу; на сокращение объема ежегодных квот, а также привлечение иностранного персонала по рабочим специальностям и на введение обязательств работодателя по замене иностранных работников, привлекаемых по третей и четвертой категориям, казахстанскими кадрами.

«При этом акиматам регионов необходимо формировать квоту на привлечение ИРС после проведения всестороннего изучения рынка труда и обеспечить увеличение местного содержания в кадрах работодателями, привлекающими ИРС», – подчеркнул Биржан Нурымбетов.

Четвертой ключевой задачей в регулировании трудовых отношений министр обозначил обеспечение безопасных условий труда.

По его словам, за 10 месяцев т.г. на производстве пострадало 1069 человек, из них погибло 129 человек, что соответственно на 13 и 23% ниже аналогичного периода 2018 года, но высокий уровень травматизма сохраняется на предприятиях горно-металлургической – 16,2% и строительной отрасли – 12,8%. Рост производственного травматизма наблюдается в Акмолинской, Жамбылской областях и г. Нур-Султан.

Наиболее часто допускаемыми нарушениями в области охраны труда явились: не проведение обучения и инструктажа работников – 13,6% (243), необеспечение безопасных условий труда – 11,9% (214), необеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты – 9,7% (174). По видам происшествий, большинство несчастных случаев произошли из-за: падение пострадавшего с высоты (191 или 20,2%), воздействия движущихся, вращающихся предметов (119 или 12,6%), обрушения, обвалов, падения предметов (105 или 11,1%) и т.д.

«Учитывая реальную угрозу жизни и здоровью работников по требованию инспекторов труда освобождены от занимаемой должности 47 должностных лиц, виновных в нарушении правил по безопасности и охране труда. Запрещена работа 11 оборудований, 2 производственных объектов и 7 организаций. 820 дел переданы в правоохранительные органы, по которым возбуждено 116 уголовных дел», – сказал Биржан Нурымбетов.

Он также сообщил, что на сегодняшний день 2,3 тыс. предприятий внедрили международные и национальные стандарты по безопасности и охране труда (OHSAS 18001, МОТ-СУОТ), на 15 тыс. предприятиях действуют производственные советы по безопасности и охране труда.

«В июне т.г. в Женеве Министерство труда и соцзащиты населения и Международная ассоциация социального обеспечения заключили Меморандум по продвижению Концепции нулевого травматизма «Vision Zero», основной целью которого является сокращение количества несчастных случаев и рабочих мест с вредными условиями труда. Однако на сегодня всего 117 предприятий присоединилось к концепции. Активно проводится работа в Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях. Мы призываем социальных партнеров активно присоединяться к указанной концепции», – заключил Биржан Нурымбетов, призвав все заинтересованные госорганы и соцпартнеров скоординировать усилия по решению вопросов и проблем в сфере регулирования трудовых отношений.

В свою очередь председатель Федерации профсоюзов РК Ералы Тугжанов проинформировал участников заседания о принимаемых мерах по защите трудовых прав работников. Вице-министр финансов РК Татьяна Савельева рассказала о мерах, принимаемых по сокращению задолженности по заработной плате на предприятиях банкротах и находящихся на стадии реабилитации. Заместители акимов регионов доложили о работе, проводимой по недопущению дискриминации в оплате и условиях труда на предприятиях, привлекающих ИРС, и по снижению производственного травматизма.