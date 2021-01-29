Минтруда выявлено более 800 объектов, где нарушаются права инвалидов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 2020 года в ходе проверок, проведенных региональными департаментами Комитета труда, социальной защиты и миграции, на 886 объектах выявлены нарушения по обеспечению доступа лиц с инвалидностью к социальной и транспортной инфраструктуре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Всего в 2020 году было проведено 970 контрольных мероприятий по выявлению нарушений на объектах в сферах государственного управления, здравоохранения, культуры и транспортного обслуживания. В том числе на 886 обьектах были проведены проверки на предмет обеспечения доступной среды для лиц с инвалидностью. При этом 604 проверки инициированы в рамках планового профилактического контроля и 282 – внеплановых, проведенных на основании поданных обращений граждан.

В результате проверок было выдано 699 предписаний на устранение выявленных нарушений в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью и оказания им специальных социальных услуг, из которых по 86 наложены административные штрафы на общую сумму порядка 21,2 млн тенге.

Всего в Казахстане насчитывается 35 158 объектов социальной инфраструктуры, из которых на 34 784 объектах в 2020 году местными исполнительными органами проведена паспортизация на предмет организации доступной среды для лиц с инвалидностью. Стоит отметить, что 25 777 (75%) паспортизированных объектов подлежали адаптации. По состоянию на 1 января т.г. 25 711 из них адаптированы.



