Минтруда в полном объеме выполняет все обязательства в период ЧП - Серик Шапкенов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В период ЧП в стране Министерство труда и социальной защиты населения в полном объеме выполняет все свои обязательства. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые граждане, казахстанцы. Хотел бы сказать, что во время чрезвычайного положения на территории РК, Министерство труда и защиты выполняет свои обязательства в полном объеме. Касательно пенсий и пособий, на сегодняшний день в полном объеме и своевременно выполняется. На сегодняшний день выплачено 174 млрд тенге. Эти средства лежат на счетах получателей, наших граждан», - сообщил Серик Шапкенов.

Напомним, Правительство РК приняло срочные меры по стабилизации социально-экономической ситуации.