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    18:18, 22 Февраль 2023 | GMT +6

    Минтруда увеличит размер субсидий за трудоустройство лиц с инвалидностью

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство труда и социальной защиты населения РК увеличивает размер субсидий работодателям за трудоустройство лиц с инвалидностью. Об этом сообщил вице-министр труда Олжас Ордабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году будут пересмотрен механизм трудоустройства социально уязвимых слоев населения. Для расширения возможности трудоустройства лиц предпенсионного возраста были внесены изменения в проект «Серебряный возраст». Таким образом, снижен возраст участников до 50 лет и увеличен срок субсидирования заработной платы участников до 3 лет», - сказал на брифинге в СЦК Олжас Ордабаев.

    По его словам, пересмотрен механизм организации специальных рабочих мест для лиц с инвалидностью.

    «Работодателям для организации рабочего места компенсируются затраты в размере до 300 МРП. При этом, государством также субсидируется заработная плата трудоустроенных лиц в течение 3 лет», - добавил он.

    Ранее сообщалось, что в этом году планируется трудоустроить 948 тысяч казахстанцев.

    Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Ордабаев также ответил, действительно ли можно заработать на стройке по 90 тысяч тенге в день, как это утверждает аким СКО.


    Теги:
    Минтруда РК Трудоустройство Правительство
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