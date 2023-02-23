Минтруда увеличит размер субсидий за трудоустройство лиц с инвалидностью

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство труда и социальной защиты населения РК увеличивает размер субсидий работодателям за трудоустройство лиц с инвалидностью. Об этом сообщил вице-министр труда Олжас Ордабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году будут пересмотрен механизм трудоустройства социально уязвимых слоев населения. Для расширения возможности трудоустройства лиц предпенсионного возраста были внесены изменения в проект «Серебряный возраст». Таким образом, снижен возраст участников до 50 лет и увеличен срок субсидирования заработной платы участников до 3 лет», - сказал на брифинге в СЦК Олжас Ордабаев.

По его словам, пересмотрен механизм организации специальных рабочих мест для лиц с инвалидностью.

«Работодателям для организации рабочего места компенсируются затраты в размере до 300 МРП. При этом, государством также субсидируется заработная плата трудоустроенных лиц в течение 3 лет», - добавил он.

Ранее сообщалось, что в этом году планируется трудоустроить 948 тысяч казахстанцев.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Ордабаев также ответил, действительно ли можно заработать на стройке по 90 тысяч тенге в день, как это утверждает аким СКО.