Минтруда: Срок подачи документов для оформления пособия многодетным семьям не ограничен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцам, имеющим 4 и более детей, не стоит создавать ажиотаж в ЦОНах, стремясь в кратчайшие сроки подать документы для назначения нового государственного пособия многодетным семьям. Срок оформления права на получение данного пособия не ограничен, сообщили в Минтруда и соцзащиты населения РК. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В настоящее время идет процесс предварительного формирования макетов дел по каждой многодетной семье. Это сделано заранее для удобства граждан, чтобы с 1 января 2020 года они смогли получать новое госпособие. Информация, распространенная в мессенджерах, о том, что документы необходимо сдать в кратчайшие сроки, не соответствует действительности. Процесс приема документов не ограничен никакими сроками. Семьям, которые в настоящее время являются получателями специального государственного пособия как многодетная семья, это семьи, которым оно назначено до 2018 года (было 10 500 тенге на семью), переход на новое пособие будет осуществлен автоматически с учетом рождения в их семьях пятого и более детей, без их обращения в ЦОН», - говорится в распространенном сообщении.

Кроме того, МТСЗН РК прорабатывает возможность проактивного формата назначения данного пособия для многодетных семей, которым оно назначается впервые.

Как сообщалось ранее, в настоящее время на рассмотрении Парламента находится законопроект, который предусматривает с 1 января 2020 года выплату госпособия семьям, имеющим 4 и более совместно проживающих детей несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Данное пособие будет назначаться вне зависимости от доходов семьи, в дифференцированных размерах: с 4 детьми – 42 496 тенге; с 5 детьми – 53 127 тенге; с 6 детьми – 63 757 тенге; с 7 и более детьми – 74 388 тенге.