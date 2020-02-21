Минтруда: Социальная карта позволила вывести более 500 семей из кризисной ситуации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как внедряется социальная ID-карта в регионах, рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нариман Мукушев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня проект позволил вывести 505 семей из экстренной, кризисной ситуации. Это конкретные меры, которые были приняты на основании социальной карты. В этом году мы планируем доработать проект, усовершенствовать методологию и с учетом данной доработки перезапустить модернизированную цифровую социальную карту семьи», - сказал Нариман Мукушев в ходе пресс-конференции в СЦК.

Социальный ID предусматривает выплату АСП, оплату льготного проезда в общественном транспорте, бесплатного питания в школах детям из многодетных и малообеспеченных семей.





«Картой также можно оплачивать услуги. При этом, если владелец относится к льготной категории, деньги не списываются, но высвечивается уведомление об оплате. Например, при проезде в общественном транспорте или получении бесплатного горячего питания в школах детьми из многодетных семей, а также выдаче лекарств определенной категории граждан. На сегодня в Казахстане выдано более 45 тысяч таких карт. Проект стартовал летом 2019 года в Актобе. Когда мы увидели, что карта эффективна для актюбинцев, было принято решение постепенно масштабировать проект. Таким образом, социальная ID-карта сейчас успешно внедряется в Нур-Султане, Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Мангистауской областях», - добавил вице-министр.

«Примечательно, что за все время существования проекта было выполнено порядка 31 тысячи транзакций, 10% из них - это льготная оплата проезда и питание в школах. До конца года, согласно поручению заместителя Премьер-Министра, мы планируем масштабировать проект на всю страну», - проинформировал Нариман Мукушев.