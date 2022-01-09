Минтруда РК: Социальные обязательства государства выполняются в полном объеме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения РК сообщает, что все социальные обязательства государства, предусмотренные на 2022 год, исполняются в полном объеме в установленные сроки. Об этом передает МИА «Казинформ».

С 1 января 2022 года в Казахстане размеры пенсий по возрасту повышены на 7%, размеры базовой пенсии и государственных пособий увеличены на 5%. Эта мера коснулась 4,5 млн получателей.

Согласно поручению Главы государства с 1 января 2022 года размер минимальной заработной платы был увеличен на 41%, с 42 500 до 60 000 тенге. Благодаря этому вырастут денежные доходы порядка 1 млн 650 тысяч наемных работников.

По состоянию на 8 января на счета получателей пенсий и пособий перечислено 176,8 млрд тенге. Все средства, предусмотренные на выплату пенсий и пособий в январе, поступят на счета получателей в соответствии с установленным порядком и утвержденным графиком, при восстановлении работы банков второго уровня.

Кроме того, гражданам, получавшим адресную социальную помощь в четвертом квартале 2021 года, в связи с действием режима ЧП выплаты будут автоматически пролонгированы на один квартал т.г. Эта мера охватит 88 тысяч семей, или 432 тысячи человек.

Лицам с инвалидностью, у которых наступает срок переосвидетельствования, на время действия режима ЧП будет продлена инвалидность по ранее установленной группе. Эта мера охватит 2700 человек.