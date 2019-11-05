Минтруда РК намерено помочь слабослышащим гражданам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Учитывая неоднократные обращения лиц с инвалидностью и общественных объединений, касающиеся отмены нормы по изъятию старых речевых процессоров, министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов поручил специалистам рассмотреть вопрос по отмене данной нормы в Правилах обеспечения инвалидов протезно-ортопедической помощью и техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.

С 2007 года в Казахстане за счет государственного бюджета прооперировано около 2 тыс. граждан с тяжелыми нарушениями слуха (глухотой) способом кохлеарной имплантации. На сегодня – это единственный эффективный метод реабилитации данной категории лиц.

В целях своевременной технической поддержки детей с кохлеарными имплантами с 2015 года государством была введена услуга по замене речевых процессоров, с 2017 года эта услуга предоставляется и взрослым гражданам с кохлеарными имплантами.

Всего с 2015 по 2018 гг. услуги по замене речевых процессоров оказаны 934 лицам с кохлеарными имплантами на общую сумму 3,1 млрд тенге, из них 796 – дети.

В целях формирования резервного фонда, с 2016 года использованные речевые процессоры подлежали возврату согласно Правилам обеспечения инвалидов протезно-ортопедической помощью и техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами от 22.01.2015 года.

Речевые процессоры досрочно выдавались из резервного фонда при утере, поломке, хищении прибора на срок до замены новым или до осуществления ремонта.

Так, с начала текущего года из резервного фонда было выдано 82 использованных речевых процессора. В целом, правом их бесплатного получения из резервного фонда с 2016 года по октябрь 2019 года воспользовались 199 инвалидов с кохлеарными имплантами.

Однако, по словам лиц с инвалидностью, в некоторых случаях действие вышеуказанной нормы приводило к прерыванию слухоречевой реабилитации в связи с тем, что для получения технического средства из резервного фонда им приходилось ехать в Алматы. Отмена действующей нормы позволит инвалидам по слуху при получении нового речевого процессора, оставлять у себя старые, тем самым не прерывать процесс реабилитации.