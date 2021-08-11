Минтруда РК: Информация о выплате субсидий гражданам с низкими доходами - фейк
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распространяемая информация о выплате субсидий гражданам с низкими доходами является фейком. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения РК.
«Информация о том, что безработные граждане и казахстанцы, имеющие низкие доходы, могут подать заявки на государственные экономические субсидии в размере 85 400 тенге, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности. Министерство труда и социальной защиты населения РК сообщает, что в Казахстане нет подобных субсидий», - отметили в пресс-службе министерства.
«Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону», - добавили в министерстве.
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