Минтруда предлагает изменить параметры при назначении базовой и солидарной пенсий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова провела пятую встречу с представителями Движения женщин Казахстана за снижение пенсионного возраста до 58 лет. В ходе переговоров глава Минтруда сообщила, что предложения активисток были всесторонне изучены специальной рабочей группой, а также рассказала о предлагаемых подходах по совершенствованию системы пенсионного обеспечения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.





Во встрече приняли участие представители общественного движения Майкен Бигарстанова, Марина Бачаева, Ольга Смирнова, Жанар Жибегенова, Ляйла Оспанова, Карлыга Ахметбекова, Гульнар Смайлханова и член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Азиза Шужеева.

В ходе переговоров Тамара Дуйсенова сообщила, что предложения активисток были всесторонне изучены специальной рабочей группой, созданной при Минтруда. При этом были учтены следующие факторы:

- постепенное сворачивание системы солидарных пенсий, получаемых за трудовой стаж, выработанный до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы;

- уровень доходов женщин старше 50 лет в различных секторах экономики;

- данные по прогнозным размерам пенсий женщин при раннем выходе на заслуженный отдых, с учетом их доходов и стажа участия в накопительной пенсионной системе.

Министр подчеркнула, что для казахстанцев, которые не имеют трудового стажа и не участвуют сегодня в накопительной пенсионной системе, ранний выход на пенсию в возрасте 50+ не обеспечит достойных выплат.

При этом, в соответствии с действующим законодательством, гражданам предоставляется право раннего выхода на пенсию. Так, при достаточности пенсионных накоплений в ЕНПФ по достижении возраста 55 лет (мужчины) и 52,5 лет (женщины), казахстанцы могут оформить пенсионный аннуитет (право на выплаты из пенсионных накоплений до наступления пенсионного возраста). Граждане, работающие во вредных условиях труда, могут воспользоваться пенсионным аннуитетом с 40 лет, при этом выплаты по таким договорам начинаются с 50 лет.

Тамара Дуйсенова также проинформировала активисток движения о новых предлагаемых подходах, выработанных Минтруда в целях совершенствования пенсионного обеспечения граждан.

«Во-первых, мы выступили с инициативой изменения параметров при назначении базовой и солидарной пенсий. Сейчас наши предложения рассматриваются в других заинтересованных государственных органах, если они будут поддержаны – это позволит увеличить размеры пенсионных выплат из бюджета уже со следующего года. Положительный эффект почувствуют и действующие пенсионеры, и те, кто выйдет на заслуженный отдых в будущем.

Во-вторых, мы пересматриваем механизмы проекта «Серебряный возраст», чтобы обеспечить наибольшую занятость женщин предпенсионного возраста. В частности, мы планируем увеличить срок участия в проекте до 3 лет и предусматриваем специальные направления для трудоустройства женщин, с частичным субсидированием их заработной платы за счет бюджетных средств. Это позволит им до выхода на пенсию максимально активно участвовать в накопительной пенсионной системе. Особенно важно это для женщин, имеющих маленький трудовой стаж и, соответственно, незначительные накопления в ЕНПФ», – сказала министр.

Представители движения положительно оценили выработанные Минтруда подходы, отметили в ведомстве.

В завершение встречи Тамара Дуйсенова сообщила, что работа по совершенствованию системы пенсионного обеспечения граждан будет продолжена.





Фото: gov.kz



