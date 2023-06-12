Минтруда помогло с трудоустройством 352,6 тысячи казахстанцам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Около 352,6 тысячи человек охвачены мерами содействия занятости в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По состоянию на 1 июня в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы мерами содействия занятости охвачены 352,6 тысячи человек. 233,1 тысячи человек были трудоустроены, из них 100,1 тысячи – на постоянную работу.

На субсидируемые рабочие места трудоустроено 133 тысячи человек, из них: на социальные рабочие места – 14,6 тысячи; на молодежную практику – 8,6 тысячи; на общественные работы – 94,8 тысячи; по проектам «Первое рабочее место» – 3,9 тысячи, «Контракт поколений» – 140 человек, «Серебряный возраст» – 11 тысяч человек.

Онлайн-обучением по востребованным навыкам на рынке труда охвачено 25,2 тысячи безработных, из них 22,8 тысячи завершили обучение.

Также обучением основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» охвачено 88,3 тысячи человек, из них завершили и получили сертификаты 66,7 тысячи человек.

В целях выбора сферы деятельности 64,7 тысячи человек прошли социальную профориентацию.

Кроме того, в 2023 году в рамках нацпроекта предусмотрена выдача 9 тысяч грантов для реализации новых бизнес-инициатив в размере 400 МРП (1 380 000 тенге). С начала года выдано 2615 грантов.