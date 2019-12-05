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Минтруда подписало меморандум о сотрудничестве с Международной организацией по миграции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения РК подписало меморандум о сотрудничестве с Международной организацией по миграции (МОМ), передает корреспондент МИА «Казинформ».
Меморандум предусматривает дальнейшее расширение и укрепление сотрудничества сторон в области миграции. Документ подписали глава МТСЗН РК Биржан Нурымбетов и глава миссии МОМ в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане Зейнап Гаджиев.
«Международная организация по миграции является давним и надежным партнером Министерства труда и социальной защиты населения. Ежегодно мы подписываем Совместный план работ, в рамках которого проводим тренинги, исследования и вырабатываем предложения, направленные на решения проблем в сфере миграции. И сегодня, учитывая новый статус Международной организации по миграции в качестве Агентства ООН по миграции, инициировано подписание Меморандума о сотрудничестве. Меморандум заложит не только юридическую основу, но и отразит намерение сторон в дальнейшем расширении и укреплении сотрудничества в области миграции», - сказал Биржан Нурымбетов.
В заключение глава минтруда Казахстана подчеркнул, что наша страна привержена принципам соблюдения законных прав мигрантов и укреплению взаимовыгодного сотрудничества - как на мировом, так и региональном уровнях, а также намерена внести свой вклад в упорядочение миграционных потоков.
Ранее сообщалось, что в столице проходит национальный круглый стол на тему «Миграция в Казахстане: вызовы, тенденции, перспективы».
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