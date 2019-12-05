Минтруда подписало меморандум о сотрудничестве с Международной организацией по миграции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения РК подписало меморандум о сотрудничестве с Международной организацией по миграции (МОМ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Меморандум предусматривает дальнейшее расширение и укрепление сотрудничества сторон в области миграции. Документ подписали глава МТСЗН РК Биржан Нурымбетов и глава миссии МОМ в Казахстане, Туркменистане и Узбекистане Зейнап Гаджиев.





«Международная организация по миграции является давним и надежным партнером Министерства труда и социальной защиты населения. Ежегодно мы подписываем Совместный план работ, в рамках которого проводим тренинги, исследования и вырабатываем предложения, направленные на решения проблем в сфере миграции. И сегодня, учитывая новый статус Международной организации по миграции в качестве Агентства ООН по миграции, инициировано подписание Меморандума о сотрудничестве. Меморандум заложит не только юридическую основу, но и отразит намерение сторон в дальнейшем расширении и укреплении сотрудничества в области миграции», - сказал Биржан Нурымбетов.





В заключение глава минтруда Казахстана подчеркнул, что наша страна привержена принципам соблюдения законных прав мигрантов и укреплению взаимовыгодного сотрудничества - как на мировом, так и региональном уровнях, а также намерена внести свой вклад в упорядочение миграционных потоков.

Ранее сообщалось, что в столице проходит национальный круглый стол на тему «Миграция в Казахстане: вызовы, тенденции, перспективы».



