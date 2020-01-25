Минтруда опровергло информацию о допсредствах для снижения долговой нагрузки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство труда и социальной защиты населения РК опровергло информацию о том, что оно запросило допсредства для снижения долговой нагрузки, передает МИА «Казинформ».

« Информация о том, что Министерство труда и социальной защиты населения РК запросило дополнительные финансовые средства для снижения долговой нагрузки в 2020 году, распространяемая в ряде СМИ, не соответствует действительности «, - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на официальной странице в Facebook.

Как отмечается в распространенном релизе, снижение долговой нагрузки для граждан РК было проведено в 2019 году по поручению Главы государства и являлось разовой акцией.

«Данная акция завершена в прошлом году, по ее итогам была погашена задолженность по беззалоговым потребительским кредитам для 554 тыс. человек на общую сумму 115 млрд тенге», - напомнили в Минтруда.