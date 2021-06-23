Минтруда назвало фейком информацию о благотворительной акции для инвалидов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информация о том, что 23 июля возле Министерства труда и социальной защиты населения РК пройдет благотворительная акция для лиц с инвалидностью, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом говорится в распространённом сообщении Минтруда, передает МИА «Казинформ».

«Министерство труда и социальной защиты населения РК сообщает, что проведение каких-либо акций для лиц с инвалидностью и семей, воспитывающих детей с инвалидностью, не планируется. Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Распространение ложной информации карается по закону», - говорится в сообщении Минтруда.

Как напомнили в ведомстве, в Казахстане на постоянной основе ведется планомерная работа по улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

Так, в 2020 году на социальные выплаты, обеспечение техническими средствами и услугами реабилитации из государственного бюджета было направлено 455 млрд тенге, в текущем году на эти цели предусмотрено 486 млрд тенге.

Для удобства получателей, улучшения обеспечения средствами и услугами реабилитации запущен Портал социальных услуг (aleumet.egov.kz). С января на Портал переведены все 55 видов технических средств реабилитации.

МТСЗН разработан законопроект, предусматривающий введение пособия по уходу при инвалидности I группы, вне зависимости от причины инвалидности; разделение детей с 7 до 16 лет по группам инвалидности с пересмотром размеров пособий; предоставление права на одновременное получение пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца; сохранение очередности на жилье для семей, воспитывающих детей с инвалидностью при наступлении совершеннолетия, и другие нормы. Принятие данного законопроекта ожидается в этом году, он уже одобрен в Мажилисе и передан на рассмотрение в Сенат.

Для обеспечения детей с инвалидностью услугами реабилитации совместно с местными исполнительными органами проводится работа по открытию малокомплектных реабилитационных центров. В этом году будет открыто 12 центров, 6 из них уже открыты (Павлодарская, охват – 150 детей; Кызылординская – 150; ЗКО – 100; Актюбинская – 350; Акмолинская области – 100; г. Нур-Султан – 150).

В целях оптимизации процедуры и сроков медико-социальной экспертизы для лиц с ограниченными возможностями МТСЗН работает над внедрением заочного установления инвалидности. С 1 июля проект будет пилотирован в 6 регионах, в городах Нур-Султан, Алматы, в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской областях. Реализация проекта позволит в перспективе исключить хождение лиц с инвалидностью по инстанциям и прямой контакт с услугодателем.

В 2020 году был разработан Атлас профессий для лиц с инвалидностью, который используется при их трудоустройстве, в том числе для усовершенствования поиска работы на Электронной бирже труда (enbek.kz).

«Для социальной поддержки и трудоустройства лиц с инвалидностью во всех регионах запланировано открытие центров «TenQogam». В Нур-Султане и Алматы такие центры уже успешно работают, оказывая психологическую и правовую помощь, содействие в трудоустройстве. В целях повышения качества социального обслуживания в настоящее время разработан и в ближайшее время будет принят Национальный план по дальнейшей модернизации социальной службы. В результате этих мер улучшится качество жизни и доступность услуг для более 695 тыс. лиц с ограниченными возможностями», - резюмировали в Минтруда.