Минтруда начало работу по созданию Цифровой карты семьи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам прошлого года оказано 12,4 млн услуг, и более половины из них – 7,8 млн – электронно. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целях обеспечения качественного уровня работы активно внедряются цифровые решения во всех направлениях социально-трудовой сферы. На начало 2021 года уже оцифровано 91% государственных услуг. В этом году планируем довести услуг до 93%. По итогам прошлого года оказано 12,4 млн услуг, и более половины из них – 7,8 млн – электронно», – отметил Серик Шапкенов в ходе отчетной встречи с населением.

Одновременно для упрощения процесса и роста количества оказываемых услуг проводится оптимизация бизнес-процессов, реализуется и совершенствуется ряд цифровых проектов. Первый из них – Портал социальных услуг, давший возможность лицам с инвалидностью приобретать услуги и средства реабилитации напрямую у поставщика, что, прежде всего, способствует росту качества услуг, а также снижает коррупционные риски. В прошлом году посредством Портала лица с инвалидностью заказали и получили 128 тысяч таких услуг.

«Также мы начали работу по созданию Цифровой карты семьи. Это проект, который позволит в автоматическом режиме выявлять семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, проактивно оказывать комплексные меры поддержки, в которых они нуждаются, а также прогнозировать ухудшение социального состояния семьи через доступные индикаторы», – рассказал глава Минтруда.