Минтруда информирует казахстанцев о возможностях трудоустройства с помощью SMS

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники центров занятости населения намерены трудоустроить 12 тысяч безработных молодых казахстанцев, оповестив их посредством SMS. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной занятости населения Олжас Ордабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«13 февраля в рамках «Семейной цифровой карты» мы выявили 12 тысяч безработных молодых граждан, отправили им SMS-сообщения о возможности участия в активных мерах содействия занятости. В результате 4,8 тысячи из них, кто получил SMS-сообщение, зашли на электронную биржу труда. Еще 360 человек позвонили в колл-центр», - сказал на брифинге в СЦК Олжас Ордабаев.

По его словам, 101 человек из тех, кто получил сообщение, трудоустроились, еще 39 начали изучать основы предпринимательства.

«Сотрудники центра занятости уже обзванивают 12 тысяч казахстанцев из числа безработной молодежи, которые получили SMS-сообщения. Казахстанцев проинформируют о возможностях трудоустройства», - добавил замминистра труда.