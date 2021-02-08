Минтруда: Информация о снижении пенсионного возраста - фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информация об изменении пенсионного возраста в Казахстане, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает МИА «Казинформ».

В соответствии с действующим законодательством, пенсионный возраст для мужчин наступает в 63 года, для женщин на текущий момент – в 60 лет, с дальнейшим постепенным повышением до 63 лет в 2027 году.

На сегодняшний день в республике действует трехуровневая пенсионная система, включающая солидарную, базовую и накопительную (из Единого накопительного пенсионного фонда – далее ЕНПФ) пенсионные выплаты. Совокупный размер пенсии привязан к трудовому стажу.

Как известно, система солидарных пенсий постепенно сворачивается, так как при их назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы.

В связи с этим повышается роль накопительной пенсии, формируемой за счет обязательных пенсионных взносов (чем больше период перечисления и размер пенсионных взносов, тем выше ее размер), пояснили в Минтруда.

Базовая пенсия предоставляется всем гражданам, достигшим пенсионного возраста, в размере от 54 до 100% от прожиточного минимума в зависимости от стажа участия в пенсионной системе (как до 1998 года, так и после этой даты). То есть чем дольше работал гражданин, тем выше размер базовой пенсии.

Для обеспечения достаточного объема пенсионных накоплений для получения адекватных пенсионных выплат в старости в Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года, утвержденной в 2014 году, было предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста для женщин в период с 2018 по 2027 годы на 6 месяцев ежегодно.

При этом повышение пенсионного возраста не коснулось женщин, которые в настоящее время имеют право на льготы по раннему выходу на пенсию:

- женщин, родивших (усыновивших, удочеривших) 5 и более детей и воспитавших их до восьмилетнего возраста – в 53 года;

- женщин, проживавших в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска Семипалатинского испытательного ядерного полигона в период с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года не менее 5 лет – в 45 лет.

Сохранена для женщин и льгота по зачету в трудовой стаж для назначения пенсии времени ухода неработающей матери за малолетними детьми, но не более чем до достижения каждым ребенком возраста 3 лет, в пределах 12 лет в общей сложности.

Вместе с тем граждане, при достаточности пенсионных накоплений в ЕНПФ, могут воспользоваться правом на пенсионный аннуитет (правом на пенсионные выплаты из пенсионных накоплений до наступления пенсионного возраста). С 1 января т.г. возраст для заключения договора пенсионного аннуитета снижен и начинается с достижения 45 лет. При этом аннуитетные выплаты начинаются для мужчин с 55 лет, для женщин – с 52 лет. Граждане, работающие во вредных условиях труда, могут воспользоваться пенсионным аннуитетом с 40 лет, при этом выплаты по таким договорам начинаются с 50 лет. В связи с данными изменениями, а также снижением минимального размера ежемесячных аннуитетных выплат до 70% от величины прожиточного минимума (ранее аннуитетные выплаты не должны были быть ниже минимального размера пенсии), заключение договоров пенсионного аннуитета стало доступным для большего числа вкладчиков ЕНПФ. Так, по оценке экспертов, сумма минимальной достаточности накоплений в ЕНПФ для заключения договора пенсионного аннуитета с 40-летнего возраста составит порядка 7,5 млн тенге « .

«Установленный в Казахстане пенсионный возраст основан на результатах исследований и долгосрочных актуарных прогнозов, проведенных международными и отечественными экспертами. Пенсионный возраст в РК соответствует международной практике и складывающейся экономической и демографической ситуации в мире. Поэтому вопрос об изменении пенсионного возраста в Казахстане не рассматривается. Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону», - говорится в сообщении ведомства.