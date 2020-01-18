+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -5 °С
USD 376.51 EUR 418.91
RUB 6.13 CNY 54.90
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Минтруда: Информация о единовременной выплате жителям ВКО - фейк

18 Января 2020 10:40
Поделиться:
Минтруда: Информация о единовременной выплате жителям ВКО - фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информацию о единовременной выплате жителям Восточно-Казахстанской области, распространяемую в мессенджерах, назвали фейком в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Новости по теме

Минтруда: Защищены права более 36 тысяч работников, которым погашена задолженность по зарплате
Бердибек Сапарбаев вручил инвалидам первые отечественные электроколяски Вопросы эффективной реализации поручений Президента обсудили в Минтруда

«Информация о том, что выходцам из ВКО необходимо обратиться в ЦОН для получения единовременного пособия в связи с проведением ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне в период с 1949 по 1989 годы, распространяемая через мессенджеры, не соответствует действительности», - сообщили в министерстве .

На льготы в связи с проведением ядерных испытаний могут рассчитывать граждане, проживавшие на территории экологического бедствия в период с 1949 до 1990 года, а также ныне проживающие на данной территории. Для оформления льгот гражданам необходимо обратиться в районный отдел занятости населения, а не в филиалы НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», пояснили в ведомстве.

С более подробной информацией об условиях получения льгот можно ознакомиться по ссылке.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Минтруда РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив