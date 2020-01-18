Минтруда: Информация о единовременной выплате жителям ВКО - фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информацию о единовременной выплате жителям Восточно-Казахстанской области, распространяемую в мессенджерах, назвали фейком в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

«Информация о том, что выходцам из ВКО необходимо обратиться в ЦОН для получения единовременного пособия в связи с проведением ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне в период с 1949 по 1989 годы, распространяемая через мессенджеры, не соответствует действительности», - сообщили в министерстве .

На льготы в связи с проведением ядерных испытаний могут рассчитывать граждане, проживавшие на территории экологического бедствия в период с 1949 до 1990 года, а также ныне проживающие на данной территории. Для оформления льгот гражданам необходимо обратиться в районный отдел занятости населения, а не в филиалы НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», пояснили в ведомстве.

С более подробной информацией об условиях получения льгот можно ознакомиться по ссылке.