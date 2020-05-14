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Минтруда: более 26 тыс. рабочих мест уже создано в рамках ДКЗ

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
14 Мая 2020, 15:00
Минтруда: более 26 тыс. рабочих мест уже создано в рамках ДКЗ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы (далее – ДКЗ) начата реализация 3 096 проектов, на которых создано 26,3 тыс. рабочих мест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.

В рамках ДКЗ местными исполнительными органами представлены для реализации 6 506 проектов, 2 410 из них реализуются за счет средств из республиканского бюджета.

Реализация инфраструктурных проектов ДКЗ будет проходить по 4 основным направлениям:

- капитальный и текущий ремонты, реконструкция и строительство социально-культурных объектов (2 703 проекта);

- капитальный, средний и текущий ремонты, реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства (1 039 проектов);

- капитальный, средний и текущий ремонты, реконструкция, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры (1 799 проектов);

- благоустройство населенных пунктов (965 проектов).

Особым условием при реализации инфраструктурных проектов ДКЗ является обеспечение применения не менее 90% товаров и услуг отечественных производителей. Не менее половины работников будут наняты через центры занятости населения, приоритет будет отдаваться безработной молодежи. Подрядчики должны обеспечить безопасные условия труда, с применением санитарно-эпидемиологических мер.

По состоянию на 13 мая в ряде регионов начата работа по 3 096 проектам, создано 26,3 тыс. рабочих мест, в том числе через центры занятости населения 11,8 тыс.

Всего в рамках ДКЗ планируется создать 255 тыс. рабочих мест. При этом проекты ДКЗ создадут основу для открытия в будущем более 100 тыс. постоянных рабочих мест.

Как ранее сообщало Минтруда, реализация ДКЗ даст значительный положительный эффект.

К примеру, строительство 80 новых объектов образования позволит решить проблемы аварийных и трехсменных школ, увеличить доступность организаций образования в сельской местности, а также трудоустроить на постоянную работу порядка 7 тыс. педагогов. Строительство 24 объектов здравоохранения увеличит доступность к первичной медико-санитарной помощи, а также позволит трудоустроить порядка 1 тыс. медработников. Строительство 36 объектов культуры и спорта положительно скажется на развитии массового спорта, позволит решить проблемы досуга для молодежи и обеспечить постоянной работой 1,6 тыс. человек.

«В свою очередь, строительство 12 новых и модернизация существующих водохозяйственных объектов увеличит доступность питьевой воды для населения, позволит расширить площади орошаемых земель, вовлечь в оборот неиспользуемые земли, обеспечить занятость в смежных отраслях 77 тыс. человек. Строительство 247 новых и модернизация существующих объектов ЖКХ создаст условия для жилищного строительства, обеспечит доступность коммунальных услуг для сельского населения, снизит износ коммунальных сетей. Благоустройство населенных пунктов не только улучшит их внешний облик, но и создаст условия для безопасного и комфортного досуга и отдыха граждан», - отметили в пресс-службе МТСЗН РК.


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