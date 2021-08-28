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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:01, 28 Август 2021 | GMT +6

    Минтруда: Большинство грантов от государства получают женщины

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Большинство грантов от государства получают женщины. Об этом рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если смотреть статистику по безработице, 56% из числа безработных – это женщины. 44% - мужчины. Да, женщин-безработных больше. Но это естественный процесс. Кроме работы, женщина хозяйка в доме. Поддержка женщинам в рамках программ предоставляется, в том числе по программе «Енбек». Больше половины получателей грантов от государства – женщины, потому что они усердно учатся, проходят обучение, соответственно готовы вести бизнес, в чем мы активно помогаем», - пояснил Ержан Биржанов.


    Теги:
    Минтруда РК Общество
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