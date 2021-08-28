Минтруда: Большинство грантов от государства получают женщины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Большинство грантов от государства получают женщины. Об этом рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если смотреть статистику по безработице, 56% из числа безработных – это женщины. 44% - мужчины. Да, женщин-безработных больше. Но это естественный процесс. Кроме работы, женщина хозяйка в доме. Поддержка женщинам в рамках программ предоставляется, в том числе по программе «Енбек». Больше половины получателей грантов от государства – женщины, потому что они усердно учатся, проходят обучение, соответственно готовы вести бизнес, в чем мы активно помогаем», - пояснил Ержан Биржанов.