Минтруда: 70% работающих дистанционно казахстанцев – женщины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наряду с восстановлением ситуации на рынке труда после прошлогоднего спада, обусловленного пандемией COVID-19, изменяется и характер занятости через развитие альтернативных форм трудовой деятельности. На сегодня каждый 5-й занятый в мире перешел на дистанционную работу или стал работать на дому. Согласно данным экспертов АО «Центр развития трудовых ресурсов» (далее – ЦРТР), в Казахстане по итогам 1 квартала 2021 года 73,7 тысячи человек работали дистанционно, 70,2% из которых – женщины, проживающие преимущественно в городе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты РК.

Ускорение процесса перехода на гибкие формы занятости из-за COVID-19 на протяжении большей части 2020 года сегодня отображается в широком распространении дистанционной занятости в Казахстане. Выведение в свет трудовой деятельности граждан, уже работавших или начавших работать дистанционно, в свою очередь позволило ускорить процесс принятия альтернативных форм занятости обществом. Результатом этого в Казахстане стало развитие так называемой экономики свободного заработка, активное вовлечение в трудовую деятельность женщин и сельских жителей.

«Так, к примеру, каждый 3-й дистанционно занятый по стране является сельским жителем, и только 14% от всех находящихся на «удаленке» работодателями предоставлены средства коммуникации», – отметила директор департамента стратегии и проектного управления ЦРТР Александра Молчановская.

Более того, международный опыт показывает, что развитие сектора услуг и расширение занятости на неполный рабочий день, как альтернативная форма занятости, стали мощными факторами в расширении участия женщин в рабочей силе в странах-членах ОЭСР.

Вместе с тем, несмотря на очевидные плюсы работы из дома, существует риск увеличения рабочего времени и размытие границ между работой и личной жизнью. Однако темпы распространения гибких форм занятости набирают обороты, придавая новые характеристики повседневной занятости.

Кроме того, еще одним показателем влияния пандемии на казахстанский рынок труда стало изменение численности временно незанятых, которые, сохраняя формальную связь с работодателем, были вынуждены не работать фактически по инициативе работодателя. Их численность достигла пика во 2 квартале прошлого года и сократилась на 74% до 139,6 тыс. человек в 1 квартале 2021 г. А по сравнению с 4 кварталом 2020 года уменьшение составило 5%, или 7,1 тысячи человек.

В целом в первом квартале текущего года ситуация на рынке труда стабильно восстанавливается, нивелируя негативные последствия коронакризиса. Численность рабочей силы, по сравнению с четвертым кварталом прошедшего года увеличилась на 35 тысяч человек (0,4%), составив 9 млн 232 тысячи человек. Занятость растет как среди наемных (+27,2 тысячи человек до 6 млн 703 тысяч человек), так и среди самозанятых (+9,4 тысячи человек до 2 млн 078 тысяч человек).

«В разрезе видов экономической деятельности наблюдается нарастание темпов восстановления в секторах услуг, при этом отрасли сельского хозяйства, строительства, искусства и развлечений, финансовой и страховой деятельности претерпевают отток занятости. Квалификационная же структура меняется в сторону увеличения специалистов средней квалификации и соответственно сокращения доли высококвалифицированных занятых», – сообщила Александра Молчановская.

Так, численность руководителей и специалистов-профессионалов сократилась на 16,2 тысячи и 13,5 тысячи человек соответственно. В то же время возросло количество специалистов-техников (+41,2 тысячи человек), операторов производственного оборудования (+33,5 тысячи человек), работников сфер услуг и продаж (+8,7 тысячи), а также фермеров и рабочих сельского хозяйства (+6,3 тысячи человек). В свою очередь неквалифицированных работников стало больше на 6 тысяч человек.

Наряду с этим, в сравнении с четвертым кварталом 2020 года количество безработных сократилось на 1,7 тысячи человек, составив 451,3 тысячи. При этом уровень безработицы сохранился на уровне 4,9%.

Уровень безработицы остается самым высоким на юге страны – в г. Алматы и Туркестанской области (в обоих регионах 5,2%), а также в городе Шымкенте (5,1%). При этом наименьший уровень безработицы наблюдается в Карагандинской области (4,5%) и г. Нур-Султан (4,6%).

Численность безработных, состоящих на учете в органах занятости, на конец апреля 2021 года составила почти 215 тысячи человек, а уровень зарегистрированной безработицы в целом по республике равен 2,3%. Наибольший уровень зарегистрированной безработицы зафиксирован в Туркестанской (4,6%), Атырауской и Западно-Казахстанской (в обоих регионах 4,4%) областях.