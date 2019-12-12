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Минтруда: 30 тысяч трудоспособных казахстанцев живут на АСП

12 Декабря 2019 13:15
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Минтруда: 30 тысяч трудоспособных казахстанцев живут на АСП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов прокомментировал отказы малообеспеченного населения от предлагаемой ведомством работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Действительно, я подтверждаю, что в новом законе есть требования, если семья малообеспеченная, ей назначена АСП, и в этой семье есть трудоспособный, здоровый член семьи, мы ему будем предлагать работу. Если он будет отказываться, мы АСП не будем платить всей семье», - сказал Биржан Нурымбетов в кулуарах Сената.

По его словам, таких отказов очень много.

«Сегодня, если он отказывается, то не платятся только причитающаяся ему часть. У нас очень много таких отказов. У нас более 30 тысяч таких здоровых мужиков отказываются от работы и живут на АСП, которая платится их детям. Это неправильно, он должен работать. При этом, если он будет работать, он будет получать АСП и будет получать зарплату. Какой, в моем понимании, здоровый человек от этого может отказаться. Такую ответственность мы будем предполагать», - отметил министр.

Б. Нурымбетов привел примеры.

«Я неофициально говорю, за два месяца я объездил 15 регионов, встречался с населением и мне многие представители крестьянских хозяйств говорили, что люди не идут работать, потому что супруга получает 200 тысяч АСП, он не идет на 100 тысяч работать. В Туркестане идет такая стройка и мужики не идут на 150 тысяч работать, у него жена на 200 тысяч АСП получает. Это неправильно. Они должны работать. Поэтому мы будем предлагать», - заключил глава ведомства.

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Ключевые слова: Правительство РК, Минтруда РК, Занятость - 2020,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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