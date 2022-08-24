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    16:56, 24 Август 2022 | GMT +6

    Минторговли РК отказалось от идеи строительства 24 ОРЦ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе Совета отечественных предпринимателей была поднята проблема оптово-распределительных сетей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НПП «Атамекен».

    В Министерстве торговли и интеграции признали идею неэффективной тратой денег. Вместо строительства оптово-распределительных центров ведомство разработает информационную систему, которая объединит все сети, хранилища и торгующие объекты для сбора оперативной информации по наличию и ценам на основные виды продовольствия, что позволит принимать продуманные решения о необходимости ввода ограничений на вывоз, импорт основных видов продуктов.

    «Вопрос ОРЦ благополучно закрыт, Правительство посчитало проект неэффективным. Нас это радует, это наша победа, которая показывает, что присутствует диалог между профессионалами, общественниками и правительством, которое нас услышало. Если бы не было критики, аналитических справок и профессиональных оценок этот проект реализовали бы, построили, центры остались бы пустым, не достигли бы своих целей, оставшись бременем у государства как неэффективный продукт», - сказал владелец группы компаний DALA-FRUIT Болатбек Нажиметдинулы.


    Теги:
    Правительство РК Минторговли Правительство
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