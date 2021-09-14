РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:50, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Минторговли РК намерено открыть национальный виртуальный павильон на AliBaba

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «QazTrade» подписал договор с AliBaba. До конца года Министерство торговли и интеграции РК планирует совместно с AliBaba открыть национальный виртуальный павильон, где будут находиться все казахстанские товары Об этом в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал директор департамента развития экспорта Министерства торговли и интеграции РК Омербек Баштай.

    «Буквально в августе «QazTrade» подписал договор с AliBaba. До конца года планируем совместно с AliBaba открыть национальный виртуальный павильон по адресу kazakhstan.alibaba.com, где будут находиться все казахстанские товары. Это отдельная страница. Можно будет зайти и посмотреть, что Казахстан продает на электронной платформе. В целом благодаря этой программе по выводу на электронные торговые площадки экспортный контракт составил порядка 62,7 млн долларов США. В основном в этой программе участвует малый и средний бизнес», - отметил Омербек Баштай.

    Ранее сообщалось, что 100 казахстанских компаний получили золотой аккаунт на AliBaba.


    Теги:
    Экономика
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!