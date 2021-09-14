Минторговли РК намерено открыть национальный виртуальный павильон на AliBaba

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «QazTrade» подписал договор с AliBaba. До конца года Министерство торговли и интеграции РК планирует совместно с AliBaba открыть национальный виртуальный павильон, где будут находиться все казахстанские товары Об этом в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал директор департамента развития экспорта Министерства торговли и интеграции РК Омербек Баштай.

«Буквально в августе «QazTrade» подписал договор с AliBaba. До конца года планируем совместно с AliBaba открыть национальный виртуальный павильон по адресу kazakhstan.alibaba.com, где будут находиться все казахстанские товары. Это отдельная страница. Можно будет зайти и посмотреть, что Казахстан продает на электронной платформе. В целом благодаря этой программе по выводу на электронные торговые площадки экспортный контракт составил порядка 62,7 млн долларов США. В основном в этой программе участвует малый и средний бизнес», - отметил Омербек Баштай.

Ранее сообщалось, что 100 казахстанских компаний получили золотой аккаунт на AliBaba.