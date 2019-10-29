Минторговли РК готовит крупную торговую миссию в Минск
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам переговоров президентов Казахстана и Беларуси было принято решение об углублении кооперации между странами. Министерством торговли и интеграции РК проанализирована структура белорусского импорта и текущий казахстанский экспорт в Беларусь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МТИ РК.
Выявлен перечень из 44 товарных позиций, на сумму порядка 300 млн. долларов для поставок казахстанской продукции в Беларусь. Так, потенциалом для роста казахстанского экспорта в Республику Беларусь обладает, например, металлопрокат. «В прошлом году мы поставили в Беларусь проката железа и нелегированной стали на 28,5 млн долларов. Но общий импорт этой товарной группу в Беларусь превысил полмиллиарда долларов. При технологических возможностях наши предприятий мы можем увеличить поставки металлопроката минимум в два раза», - сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.
По данным Минторговли, большим потенциалом для казахстанского экспорта в Республику Беларусь обладает металлопрокат. Наши металлические трубы могут обеспечить свыше 10% потребности Беларуси (общий объем импорта металлических труб в РБ в 2018 г. составлял 312,8 млн.долл.)
Казахстан также может увеличить поставки в Беларусь таких товарных позиций, как: изделия из стали (в том числе трубы), продукция АПК (макароны, рис, кондитерские изделия), изделия из меди, стройматериалы и др.
По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева в целях наращивания экспорта на рынок Беларуси в январе следующего года Министерство торговли и интеграции организует торгово-экономическую миссию, которую возглавит министр торговли и интеграции Республики Казахстан Б. Султанов.
- Премьер-Министр РК поручил разработать меры господдержки ВИЭ
- В каких регионах Казахстана больше всех создано новых рабочих мест
- Рост рабочей силы превысит 600 тысяч человек к 2025 году в Казахстане
- Сколько нефти планирует поставлять в Беларусь Казахстан
- В Казахстане планируют вырабатывать энергию из мусора
- Объемы выбросов в Казахстане продолжают расти – Магзум Мирзагалиев
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана