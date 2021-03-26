Минторговли разъяснило основные меры Дорожной карты по стабилизации цен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством торговли и интеграции РК совместно с Министерством сельского хозяйства РК и Агентством по защите и развитию конкуренции РК разработана Дорожная карта по стабилизации цен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Минторговли.

Дорожная карта включает следующие мероприятия: проверки и комплаенс, торговые меры, увеличение производства и поддержка предприятий, а также законодательные изменения.

Первое направление «Проверки и комплаенс». На сегодняшний день наблюдается значительный рост цен на продукты. В целях недопущения необоснованного роста цен назрела необходимость усиления контроля со стороны антимонопольного органа и акиматов. В компетенцию Агентства по защите и развитию конкуренции РК входит установление фактов ценовых сговоров доминирующих субъектов бизнеса и пресечение такого нарушения в случае их выявления. В свою очередь, акиматы наделены компетенцией контроля за соблюдением предельных цен на СЗПТ.

В Дорожной карте предусмотрено принятие алгоритма назначения проверок в отношении малого бизнеса, который позволит акиматам, фискальным и антимонопольным органам проводить все необходимые контрольные мероприятия.

Второе направление «Торговые меры». Одним из действенных механизмов сдерживания цен является установление предельных цен в регионах. Так, по подсолнечному маслу и яйцам практически во всех регионах превышены пороговые цены. Акиматы должны устанавливать предельные цены. Министерство торговли и интеграции, в свою очередь, предлагает установить предельные цены на данные товары.

Вторым действующим механизмом является «оборотная схема», то есть предоставление торговым сетям льготных займов. В рамках оборотной схемы товары реализуются с полок торговых сетей по ценам ниже рыночных в среднем на 15-20%. Министерство торговли и интеграции предлагает расширить финансирование оборотной схемы с текущих 21,9 млрд тенге до 50 млрд тенге. Также Министерство торговли и интеграции предлагает установить квоты на экспорт товаров, в частности, на бычков и баранчиков, так как из-за высокого экспорта живого КРС и МРС в Узбекистан имеется большой риск повышения цен на говядину.

Третья мера по увеличению производства и поддержки предприятий. Под поддержкой сельхозтоваропроизводителей имеется в виду субсидирование. Предусматриваются увеличение субсидирования, пересмотр критериев субсидирования, а также компенсация возмещения части затрат на железнодорожные перевозки, выделение социально значимых товаров из резерва продкорпораций для их дальнейшей реализации в торговых объектах, а также фиксация тарифов на электроэнергию, так как сегодня одной из основных затрат производителей СЗПТ являются комуслуги.

Кроме того, Министерство торговли и интеграции РК предлагает переориентировать стабилизационные фонды на закуп импортозависимых товаров, так как внешние цены перекладываются на внутренние и дают высокий рост цен. Это заметно по сахару и гречневой крупе. Из-за роста мировых цен стоимость данных товаров на внутреннем рынке повысилась.

Четвертое направление включает законодательные изменения. Так, при формировании стабилизационных фондов и заключении форвардных договоров СПК с производителями и поставщиками социально значимых товаров актуальным остаётся вопрос, связанный с длительной процедурой проведения государственных закупок, что нашло отражение в Дорожной карте.

По мнению Министерства торговли и интеграции РК, важным механизмом является прогнозирование, без прогнозирования объемов производства, экспорта/импорта, посевных площадей Министерство торговли и интеграции не сможет предвидеть стоимость продовольственных товаров. Введение института прогнозирования позволит заблаговременно принимать соответствующие меры по недопущению роста цен, перенаправлять товары с регионов, где есть переизбыток на дефицитные, тем самым сдержать цены.